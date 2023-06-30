Выхватил оружие и открыл стрельбу: пассажир убил двух сотрудников аэропорта Кишинева

В аэропорту Кишинева один из пассажиров мужчина открыл стрельбу. Подтверждена гибель двух человек, сообщают молдовские СМИ.

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Нападавший — 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову из соображений безопасности, сообщил премьер-министр Дорин Речан.

Как пишет издание NewsMaker.md со ссылкой на официальный телеграм-канал правительства Молдовы, иностранцу было отказано во въезде в страну. Во время конвоирования в стерильную зону, где он должен был дожидаться обратного рейса, мужчина отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. После этого он забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

Из здания были эвакуированы пассажиры, работа аэропорта была приостановлена.

По последним данным, стрелявший задержан и обезврежен. Местные СМИ сообщают, что он прибыл из Турции.

Президент Майя Санду, уже выразила соболезнования семьям погибших и уточнила, что погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.