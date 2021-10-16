Выкравший видео с записями пыток в тюрьмах России экс-заключенный попросил убежища во Франции
Foto: Gulagu-net.ru

Бывший заключенный по имени Сергей (фамилии не называется - Ред.), передавший правозащитному порталу Gulagu.net видеозаписи пыток в российских тюрьмах, бежал из России, спасаясь от преследования со стороны спецслужб, и находится во Франции, где будет добиваться политического убежища, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин на сайте портала в субботу, 16 октября.

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"Сергей в аэропорту CDG-Paris. Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию. Это исторический день и для самого Сергея, и для всей нашей команды, и еще для миллионов россиян", — написал Осечкин.

Госдума отказалась расследовать информацию о пытках в колониях


В начале октября Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в России. Эту информацию им предоставил программист по имени Сергей, который отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдений.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала этой инициативы из-за позиции депутатов от правящей в стране партии "Единая Россия".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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