Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске: что известно к этому часу

В воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация не подтвердилась, однако был задержан белорусский блогер Роман Протасевич. Портал Delfi обобщил, что известно об этом ЧП на данный момент.



В воскресенье, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс рейсом FR4978, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Из данных о полете самолета на сайте Flihtradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой.



A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch

Авиакомпания Ryanair сообщила, что о возможном минировании экипажу доложили белорусские диспетчеры, которые затем дали указание развернуть самолет в Минск.

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился 171 пассажир из 12 стран, в том числе оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич с подругой, которых задержали.

Информация о бомбе не подтвердилась. Самолет выпустили из минского аэропорта лишь спустя семь часов. Около 22:30 Boeing 737-800 Ryanair приземлился в Вильнюсе.



Роман Протасевич — главный администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Nexta. Блогер покинул Беларусь в ноябре 2019 года, когда начал замечать за собой слежку.

В ноябре 2020-го Роман Протасевич и основатель "Нехты" Степан Путило (оба на тот момент уже жили в Европе) были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Протасевич и Путило стали первыми белорусами в этом списке за всю историю страны.

Nexta пишет, что на родине ему грозит смертная казнь, а перед вылетом он заметил за собой слежку — из чего издание делает вывод, что самолет посадили намеренно.

"Медуза", впрочем, пишет, что смертная казнь, скорее всего, Протасевичу не грозит. Обвинение ему предъявлено в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Эти статьи не предполагают смертной казни, однако предусматривают длительные сроки лишения свободы: за организацию беспорядков — до 15 лет, за "возбуждение вражды" — до 12. При этом сам Протасевич перед задержанием сказал другим пассажирам рейса, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку — 23-летнюю Софью Сапега, сообщает Русская служба BBC News. Она является гражданкой России и имеет вид на жительство Литвы. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".



Гражданин Литвы, летевший этим же рейсом, сообщил, что было ясно, что задержание журналиста Романа Протасевича срежиссировано. Пассажиров лишь информировали о посадке в Минске, а в аэропорту самолет уже ждали несколько пожарных автомобилей, около пятидесяти должностных лиц, служебные собаки.

"Была всеобщая проверка, всех высадили, я сложил свой багаж, собаки подходили, проверяли багаж каждого из пассажиров, и конечно они "нашли" что-то в багаже одного человека, неясно что, может какие-то грязные носки. Затем завели за автобус, мужчину увезли в автобусе вместе с омоновцем или полицейским", — рассказал мужчина журналистам в Вильнюсе.

"Мы там пробыли восемь часов, мы не получали никакой информации о том, что произошло, только то, что могли найти в интернете", — рассказал мужчина.

В истории европейской авиации еще не было такого случая, как инцидент с экстренной посадкой рейса RyanAir в Минске, заявил исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. "Это был случай поддерживаемого государством угона… поддерживаемого государством пиратства", — сказал глава авиакомпании.

Он назвал произошедшее "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, потому что они находились под надзором вооруженных силовиков, пока их сумки досматривали.

В авиакомпании считают, что на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ). "Судя по всему, целью властей было высадить журналиста и его спутницу. Мы подозреваем, что в аэропорту [Минска] также вышли несколько агентов КГБ", — сказал он.



Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми. Правительство Литвы назвало инцидент с самолетом Ryanair "государственным террористическим действием" со стороны Минска и также заявило о готовности добиваться закрытия воздушного пространства Белоруссии для международных полетов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "принуждение к посадке" в Минске рейса из Афин неприемлемым. "Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия", заявила она.

В Европарламенте назвали ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием белорусского блогера Романа Протасевича "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС", пишет Deutsche Welle.

Европарламентарии призывают немедленно и без каких-либо условий освободить задержанного. Они напоминают, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".



А вот как реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair РИА Новости прокомментировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анаталий Глаз:

"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент.

Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации.

На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях.

Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы".



В летевшем из Афин в Вильнюс самолете находились два жителя Латвии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ЕС должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства, а также оценить, насколько безопасно летать в Беларусь. Ринкевич считает, что необходимо ввести запрет на полеты белорусской национальной авиакомпании в ЕС.

Политик подчеркнул, что во вчерашней ситуации под угрозой были все пассажиры самолета. Реагируя на это, необходимо думать о более широких санкциях против Беларуси. Сейчас поступает много противоречивой информации об инциденте, поэтому Ринкевич прогнозирует, что "более ясная картина" может появиться в ближайшие дни.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью. Но официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс. "Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa