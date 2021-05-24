Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске: что известно к этому часу

В воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация не подтвердилась, однако был задержан белорусский блогер Роман Протасевич. Портал Delfi обобщил, что известно об этом ЧП на данный момент.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что произошло?



В воскресенье, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс рейсом FR4978, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Из данных о полете самолета на сайте Flihtradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой.



A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch

According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

— Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Авиакомпания Ryanair сообщила, что о возможном минировании экипажу доложили белорусские диспетчеры, которые затем дали указание развернуть самолет в Минск.

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился 171 пассажир из 12 стран, в том числе оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич с подругой, которых задержали.

Информация о бомбе не подтвердилась. Самолет выпустили из минского аэропорта лишь спустя семь часов. Около 22:30 Boeing 737-800 Ryanair приземлился в Вильнюсе.

Кто такой Роман Протасевич?



Роман Протасевич — главный администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Nexta. Блогер покинул Беларусь в ноябре 2019 года, когда начал замечать за собой слежку.

В ноябре 2020-го Роман Протасевич и основатель "Нехты" Степан Путило (оба на тот момент уже жили в Европе) были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Протасевич и Путило стали первыми белорусами в этом списке за всю историю страны.

Nexta пишет, что на родине ему грозит смертная казнь, а перед вылетом он заметил за собой слежку — из чего издание делает вывод, что самолет посадили намеренно.

"Медуза", впрочем, пишет, что смертная казнь, скорее всего, Протасевичу не грозит. Обвинение ему предъявлено в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Эти статьи не предполагают смертной казни, однако предусматривают длительные сроки лишения свободы: за организацию беспорядков — до 15 лет, за "возбуждение вражды" — до 12. При этом сам Протасевич перед задержанием сказал другим пассажирам рейса, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку — 23-летнюю Софью Сапега, сообщает Русская служба BBC News. Она является гражданкой России и имеет вид на жительство Литвы. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

Пассажир: было ясно, что задержание срежиссировано



Гражданин Литвы, летевший этим же рейсом, сообщил, что было ясно, что задержание журналиста Романа Протасевича срежиссировано. Пассажиров лишь информировали о посадке в Минске, а в аэропорту самолет уже ждали несколько пожарных автомобилей, около пятидесяти должностных лиц, служебные собаки.

"Была всеобщая проверка, всех высадили, я сложил свой багаж, собаки подходили, проверяли багаж каждого из пассажиров, и конечно они "нашли" что-то в багаже одного человека, неясно что, может какие-то грязные носки. Затем завели за автобус, мужчину увезли в автобусе вместе с омоновцем или полицейским", — рассказал мужчина журналистам в Вильнюсе.

"Мы там пробыли восемь часов, мы не получали никакой информации о том, что произошло, только то, что могли найти в интернете", — рассказал мужчина.

Глава Ryanair: на борту могли быть агенты КГБ

В истории европейской авиации еще не было такого случая, как инцидент с экстренной посадкой рейса RyanAir в Минске, заявил исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. "Это был случай поддерживаемого государством угона… поддерживаемого государством пиратства", — сказал глава авиакомпании.

Он назвал произошедшее "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, потому что они находились под надзором вооруженных силовиков, пока их сумки досматривали.

В авиакомпании считают, что на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ). "Судя по всему, целью властей было высадить журналиста и его спутницу. Мы подозреваем, что в аэропорту [Минска] также вышли несколько агентов КГБ", — сказал он.

Реакция Европы и оппозиции



Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми. Правительство Литвы назвало инцидент с самолетом Ryanair "государственным террористическим действием" со стороны Минска и также заявило о готовности добиваться закрытия воздушного пространства Белоруссии для международных полетов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "принуждение к посадке" в Минске рейса из Афин неприемлемым. "Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия", заявила она.

В Европарламенте назвали ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием белорусского блогера Романа Протасевича "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС", пишет Deutsche Welle.

Европарламентарии призывают немедленно и без каких-либо условий освободить задержанного. Они напоминают, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".

Комментарий МИД Беларуси



А вот как реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair РИА Новости прокомментировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анаталий Глаз:

"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент.

Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации.

На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях.

Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы".

Реакция Латвии: airBaltic решила не летать над Беларусью



В летевшем из Афин в Вильнюс самолете находились два жителя Латвии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ЕС должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства, а также оценить, насколько безопасно летать в Беларусь. Ринкевич считает, что необходимо ввести запрет на полеты белорусской национальной авиакомпании в ЕС.

Политик подчеркнул, что во вчерашней ситуации под угрозой были все пассажиры самолета. Реагируя на это, необходимо думать о более широких санкциях против Беларуси. Сейчас поступает много противоречивой информации об инциденте, поэтому Ринкевич прогнозирует, что "более ясная картина" может появиться в ближайшие дни.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью. Но официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс. "Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa — Andrei Sannikov (@A_Sannikov) May 24, 2021