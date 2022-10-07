"Выпустить пар". Российское командование столкнулось с беспрецедентной критикой на фоне неудач в Украине и мобилизации

Еще в начале осени ход войны в Украине и действия российского командования публично не подвергались в России сомнению. Сегодня же российское военное руководство не ругает только ленивый: депутаты возмущаются нарушениями во время мобилизации и призывают чиновников "не врать", глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвиняют военачальников в провалах на фронте, а блогеры и военные корреспонденты недовольны пресс-службой министерства обороны и намекают на кадровые перестановки.

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Би-би-си рассказывает о том, как и почему накалилась обстановка вокруг российской армии и она из "священной коровы" режима превратилась в объект ожесточенной критики на федеральных телеканалах.

C чего все началось

С самого начала вторжения в Украину в России как будто действовало негласное табу на критику армии. Отдельные вспышки недовольства возникали в среде блогеров, поддерживающих "спецоперацию" - например, после того как российские войска весной отошли от Киева и Чернигова, - но на более высокий уровень не выходили.

Ситуация изменилась осенью, когда сначала Вооруженные силы Украины нанесли российской армии чувствительное поражение на харьковском направлении, затем в самой России началась мобилизация, а после этого войска начали сдавать позиции под Херсоном.

Волна недовольства зародилась в соцсетях. После отступления российской армии от Балаклеи и Изюма блогеры и военные корреспонденты российских СМИ сетовали на то, что министерство обороны недостаточно серьезно отнеслось к положению на фронте. "С системой, в которой начальство не любит плохих новостей, а подчиненные не любят расстраивать начальников, надо что-то уже делать", - писал 7 октября пропгандист из "Комсомольской правды" Александр Коц.

Критика не осталось незамеченной властями - причем, судя по всему, на самом высоком уровне. Агентство Блумберг со ссылкой на "осведомленные источники" сообщало, что с начала лета президент России Владимир Путин по крайней мере дважды встречался с небольшой группой российских военкоров. В последний раз - незадолго до 21 сентября, когда Путин объявил "частичную мобилизацию". Об одной такой встрече после Петербургского форума рассказывал Дмитрий Песков.

По версии Блумберга, "на встрече репортеры, известные националистическими взглядами и скептицизмом по отношению к военному начальству, нарисовали ужасную картину ситуации на фронте. Некоторые корреспонденты ушли со встречи, задаваясь вопросом: а получал ли Путин полное представление о реальной ситуации на официальных брифингах?"

Но объявленная мобилизация только расширила круг недовольных министерством обороны. Все последние недели Би-би-си и другие СМИ рассказывали о том, как призыв обернулся полным хаосом: на фронт забирают россиян, которые не подходят под заявленные Путиным критерии, экипировку призывникам часто приходится самим, а качество их подготовки вызывает вопросы.

Уже через два дня после начала мобилизации в отставку отправили замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который последние 14 лет курировал материально-техническое обеспечение российских войск - по сути, был главным военным "тыловиком" страны. Причину его увольнения не назвали.

"Патриотический" сегмент соцсетей сначала назначил виновниками происходящего военных комиссаров на местах. "Часть военкоматов по всей стране подставляют президента своей приверженностью традиционной палочной системе", - негодовала утром 23 сентября Кристина Потупчик, в прошлом комиссар движения "Наши". "Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные", - недоумевала глава RT Маргарита Симоньян.

Проблемы с мобилизацией и снабжением призывников признали российские губернаторы. Минобороны запустило горячую линию, на которой обещало ответить на все вопросы о призыве, некоторых ошибочно отправленных в части россиян начали возвращать домой. Некоторых военкомов показательно уволили.

Казалось, что волна недовольства коснулась военного руководства разве что по касательной. Но в начале октября стало ясно, что российская армия продолжает терпеть поражения в Украине. Сначала был сдан Лиман, стратегически важный город в Донецкой области - причем это произошло на следующий день после того, как Владимир Путин подписал указы об аннексии оккупированных украинских территорий. Затем российские войска начали отступать под Херсоном. После этого критика министерства обороны разгорелась с новой силой.

На прошлых выходных глава Чечни Рамзан Кадыров, один из самых резких спикеров по теме войны в Украине, написал пост об отступлении от Лимана с жесткой критикой в адрес командующего Центральным военным округом генерала Александра Лапина (Би-би-си рассказывала о том, как он награждал своего сына после отступления российских войск от Чернигова").

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе", - возмущался Кадыров.

Кадырова поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно впервые открыто признал, что основал "ЧВК Вагнера", которая участвует в войне в Украине еще с 2014 года. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - так слова Пригожина передала пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".

После этого критика в адрес военного руководства России открыто прозвучала во время заседания Госдумы, на котором депутаты проголосовали за "присоединение" оккупированных украинских регионов. В тот день лидеры почти всех думских фракций упоминали проблемы в армии.

Например, глава КПРФ Геннадий Зюганов говорил о "проигранных сражениях", которые породили "большие проблемы", и недоумевал по поводу ситуации с экипировкой мобилизованных. "Позор, когда наши на передовой не экипированы и обмундирование отсутствует, так же как и вооружение", - вторил ему лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Есть вопросы по тому, что происходит на фронтах. Я еще раз возвращаюсь к вопросу о проведении в закрытом режиме встречи с руководством минобороны и генштаба. Вопросы есть", - говорил руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов.

В защиту армии на том заседании попытались выступить единороссы. "Я как человек, который занимался безопасностью, хочу сказать: убереги нас господь от критики нашей армии", - просил глава фракции Владимир Васильев. Спикер Думы Вячеслав Володин и вовсе попросил коллег не критиковать армию публично: "Душа болит, есть проблемы. Но для чистоты отношений - вот эти вопросы, которые где-то по сути правильные, по форме принесут нам плюс или минус? Минус!"

Но призыв Володина в Думе, кажется, не услышали. 5 октября Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне и бывший замминистра обороны, позволил себе критику в адрес своего бывшего руководства и призвал военное командование "перестать врать": "Сводки министерства обороны практически не меняют своего содержания. Сбили десять снарядов, поразили пятьдесят объектов, уничтожили сотни нацистов. И всё. Ну, а народ-то знает". Жаловаться на содержание сводок к тому моменту начали и блогеры, поддерживающие вторжение в Украину.

На следующий день Картаполов, который фактически был в министерстве обороны главным политруком, обвинил бывшее начальство в отсутствии оперативной реакции на критику. К вечеру стало известно, что Картаполов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев отправили генпрокурору письмо с требованием разобраться, почему у мобилизованных возникли проблемы со снабжением. 17 октября проблемы призывников будут обсуждать в Думе на закрытом совещании с двумя заместителями министра обороны.

К концу недели минобороны уже открыто критиковали и губернаторы, и даже "руководство" оккупированных украинских территорий. "Многие говорят, что министр обороны, который допустил до такого положения дел, мог бы, как офицер, застрелиться", - намекал Кирилл Стремоусов, назначенный Москвой "замглавы администрации" Херсонской области.

Разочарования в действиях армии теперь не скрывают и участники пропагандистских передач на российском телевидении, которые первые полгода войны предпочитали говорить лишь об успехах военных и предрекали Украине неминуемое поражение. "Вот сейчас пришло время говорить правду! И действовать наконец! Сносить огневой мощью. Надеюсь, она хотя бы есть? Или выяснится что опять, как и с формой для мобилизованных?!" - возмущался на днях ведущий Владимир Соловьев.

Свое недовольство министерством обороны впервые открыто высказал и Владимир Путин. Он сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для дополнительных категорий россиян, потому что военное руководство по какой-то причине этого не сделало: "Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли".

Почему это происходит?

Такая публичная и громкая критика в адрес российского военного руководства - это нетривиальное событие. Министр обороны Сергей Шойгу долгие годы оставался одним из ключевых членов команды Путина. Тот неоднократно открыто демонстрировал Шойгу свою благосклонность: глава минобороны регулярно сопровождал президента в поездках на отдых в тайгу.

Кроме того, Шойгу - наравне с Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым - стабильно входит в тройку самых популярных политиков России по уровню доверия по версии государственного ВЦИОМ.

"Прямая критика минобороны [cо стороны Путина] подразумевает и критику Шойгу, которого Путин, похоже, настраивает на то, чтобы тот взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину", - считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что отчитывать министерство обороны Путина вынуждает, в первую очередь, критика "изнутри".

Если чиновники и телепропагандисты пока не позволяют себе открыто критиковать Шойгу, то в среде блогеров некоторые готовятся к его отставке. Игорь Стрелков (Гиркин), бывший сотрудник ФСБ, руководивший в 2014 году войсками сепаратистов в самопровозглашенной ДНР, на днях предрек увольнение "фанерного" - такое прозвище Шойгу дали его критики из-за того, что министр никогда не служил в армии.

Аналитики ISW не исключают, что Путин действительно готовит почву для увольнения Шойгу, от которого, по их мнению, президент "риторически дистанцируются". Но, по их мнению, в ближайшее время этого ждать не стоит: "Путин, скорее всего, будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять Шойгу в продолжающихся военных неудачах и заручиться поддержкой других групп".

С этим соглашается и политолог Андрей Колесников. "Путин никогда никого не снимает под огнем критики. Может быть, потом, спустя продолжительное время. Снять Шойгу и [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, а особенно Шойгу - это расписаться в собственной несостоятельности и слабости, поскольку Шойгу все-таки стал одним из основных символов путинской модели управления", - сказал он Би-би-си.

Журналисты Блумберга в своей статье о критике в адрес военных пишут, ссылаясь на неназванные источники, что Кремль на фоне неудач "дал указание государственным СМИ начать признавать проблемы с вторжением Украины из опасений, что чересчур оптимистичная пропаганда будет подпитывать сомнения, которые возникают в обществе"

По словам политолога Колесникова, представить, чтобы настолько масштабная критика минобороны, в том числе на российском телевидении, возникла без "разрешения" Кремля, действительно сложно.

"Думаю, это связано с высоким уровнем тревожности и иной раз прямого недовольства населения. Нужно выпустить пар, показать, что критика возможна, даже неуклюже можно изобразить апелляцию к здравому смыслу, демократии и гражданскому обществу. Но при этом Путин, стратег и патриарх, - хороший, а челядь - плохая, допускает ошибки, подставляет вождя", - объясняет Колесников.

ISW обращает внимание на то, что на фоне критики в адрес военного руководства растет поддержка Путина "среди националистически настроенных блогеров и силовиков" - в том числе таких, как Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Кадыров на днях объявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника - это произошло уже после того, как глава Чечни жестко высказался о российских военачальниках. Кадырова считают одним из самых главных участников "партии войны", которая выступает за максимальную эскалацию боевых действий в Украине.

"Путин, возможно, принял решение повысить Кадырова в звании, чтобы сохранить поддержку Кадырова и чеченских сил, одновременно оттеснив минобороны России и министра Сергея Шойгу", - полагает ISW.

Как напоминает политолог Колесников, и Кадырову, и Пригожину всегда "дозволялось немало". Глава Чечни, по его словам, играл роль "шута с бубенчиками на шляпе, но шута очень грозного - чтобы другие элиты не дремали". Роли Пригожина в военной сфере раньше стеснялись, но теперь, говорит Колесников, "не стесняются ничего: "Да, на аутсорсе у государства негосударственные игроки, которых ценят за беспредельный цинизм и отмороженность".

Именно с тем, что "негосударственные игроки" оказались вовлечены в военную сферу, Колесников и связывает то, что конфликты "выходят из-под контроля". При этом ждать "раскола элит", по его мнению", не стоит: "Там действует старый принцип - дискуссии возможны до принятия решения, а после принятия все его исполняют".

Может ли открытое недовольство армией повлиять на позиции самого Владимира Путина? "Хотя он остается вне критики и, возможно, все это затеяно, чтобы его выгородить, объективно - в силу персоналистского характера власти - получается, что виноват и он. И его рейтинги уже поползли вниз. Может быть, не так эффектно, как это было в ходе пенсионной реформы или пандемии, но заметно", - резюмирует Колесников.