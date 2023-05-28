Высший избирательный совет Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов
Foto: AFP/Scanpix /LETA

По итогам обработки более 99% бюллетеней победу во втором туре президентских выборов в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, объявил Высший избирательный совет страны.

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По предварительным данным, Эрдогана поддержали 52,14% избирателей. Его оппонент, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов.

Ранее Эрдоган уже заявил о своей победе во время выступления перед сторонниками в Стамбуле. В свою очередь, Кылычдароглу назвал прошедшее сегодня голосование самым несправедливым за последние годы, но напрямую свое поражение не признал.

С переизбранием Эрдогана уже поздравили некоторые мировые лидеры, в том числе президенты Азербайджана, России, Сербии, Узбекистана, Украины и Франции, премьер-министры Армении, Венгрии и Пакистана, эмир Катара и другие.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он одиннадцать лет руководил страной в качестве премьер-министра.

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