Выступавший против гей-браков евродепутат от Венгрии пойман на гей-вечеринке с наркотиками

Объявивший о своей отставке депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер признал, что был задержан полицейскими в Брюсселе на секс-вечеринке, которая в нарушение карантинных ограничений проходила 27 ноября, сообщает Euronews. Кроме Сайера на вечеринке присутствовали два дипломата, имен которых издание не назвало.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обозреватель Euronews Даррен МакКэффри в своем Twitter уточнил, что Сайер участвовал в гей-вечеринке. Это вызвало резонанс, поскольку Сайер является сподвижником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и одним из сторонников принятой в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии, которая гласит, что брак — исключительно союз между мужчиной и женщиной.

О своей отставке Сайер неожиданно объявил 29 ноября. Он заявил, что уходит с поста депутата Европарламента, поскольку участие в ежедневной политической борьбе требовало от него все большего умственного напряжения. "Те, кто находится на поле боя, должны быть в состоянии вести бой", — изрек Сайер.

Однако 1 декабря стороннику традиционных ценностей пришлось признать, что он участвовал в секс-вечеринке в центре Брюсселя и был задержан за нарушение карантина. "Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это", — заявил 59-летний евродепутат.

Сайер отрицал, что употреблял наркотики или имел их с собой. "Я не употреблял наркотики, я предложил полицейским на месте провести официальный тест, но они этого не сделали. Полиция сообщила, что была найдена таблетка экстази. Она не моя, я не знаю, кто ее принес и как. Я сделал заявление в полицию по этому поводу", — объяснил Сайер.

О шумной вечеринке во время карантина сообщили в полицию соседи. Прибывший наряд обнаружил в помещении около 20 человек и приступил к установлению личностей. Оказалось, что у двух человек есть дипломатические паспорта, которые обеспечивают неприкосновенность.

В это время прохожий сообщил полицейским, что видел убегающего человека, и позже помог опознать его. "Руки мужчины были в крови. Вполне возможно, что он получил повреждения во время бегства. В его рюкзаке нашли наркотики. Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Его сопроводили к месту жительства, где он представился как Й.С., 1961 года рождения, по дипломатическому паспорту", — цитирует издание отчет прокуратуры.

На участников мероприятия составили протоколы за нарушение карантинных ограничений в связи с пандемией СOVID-19", на Сайера был также составлен протокол о нарушении антинаркотического законодательства.

Коронавирусные ограничения в столице Бельгии включают в себя комендантский час с 22 до 6 часов и запрет на собрания в закрытых помещениях, разрешено собираться группами не более четырех человек на открытом воздухе.