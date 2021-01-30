Выступивший источником в фильме про "дворец Путина" Сергей Колесников живет в Эстонии

Delfi.ee со ссылкой на Финское национальное вещание Yle сообщает, что выступающий в качестве источника в фильме Навального "Дворец для Путина" Сергей Колесников живет в эмиграции в Эстонии.

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Прежде всего финнов интересует тот факт, что Колесников профинансировал деятельность Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) в Эстонии на миллионы евро. В 2018 году фирма Колесникова предоставила фонду под огромный процент более пяти миллионов евро. Деньги были использованы для сделок с недвижимостью, в которых финская полиция заподозрила состав преступления. Всего финская полиция подозревает в экономических преступлениях около двадцати человек.

По данным редакции программы "МОТ" на Yle, сам Колесников в преступлениях не подозревается.

Зато 72-летний Колесников является важным источником информации в расследовании Навального.

Впервые о дворце заговорили около десяти лет назад, и информация поступила именно от Колесникова. По его утверждению, российские бизнесмены совершили пожертвования компании, которая должна была закупить оборудование и оснащение для больниц. Однако, по словам Колесникова, эти деньги использовались для строительства дворца Путина.

Колесников бежал из России осенью 2010 года, купив билет в один конец в Турцию, откуда направился в США. С собой он взял флешку и документы, содержащие, помимо прочего, данные о скрытых финансовых схемах строительства дворца. Деньги двигались через подставные фирмы.

Сейчас у фильма Навального на YouTube более 100 млн просмотров.

"В фильме Навального есть и много новой для меня информации. Я десять лет не давал интервью на эту тему и не хочу комментировать это и сейчас", — сказал Колесников редакции "МОТ".

В интервью американской газете New York Times в 2012 году Колесников выразил надежду, что его разоблачения приведут к падению режима Путина. "Если удастся показать всей стране правду об этом дворце и обо всех механизмах, то Путин должен будет уйти через несколько недель", — сказал тогда Колесников.

Сейчас Колесников проживает в Эстонии.

Ранее он публично говорил о том, что боится мести Путина.

Колесников рассказывал, что сначала был рад приходу Путина к власти, но после понял, что тот не может править вечно.

На международном уровне Колесников известен прежде всего "сливами" информации и борьбой с Путиным. По данным Yle, он при этом оказывает относительно значительное влияние и на бизнес-жизнь Эстонии.

В Эстонии Колесников, помимо прочего, занимался бизнесом, связанным с недвижимостью, быстрыми кредитами и услугами востребованию долгов. Активы его инвестиционной фирмы составляют около 70 млн евро. Колесников сказал "MOT", что в Эстонии вел дела с сотнями бизнес-партнеров.

Колесников родился в Ленинграде, по образованию является биофизиком. В советские времена 15 лет работал в военном исследовательском центре, где занимался "биологической защитой". После распада СССР ушел в бизнес. Входил в группу бизнесменов, имевших хорошие связи с российскими властями.