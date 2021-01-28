Выявлено заболевание повышающее риск смерти от коронавирусной инфекции
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Ученые из США обнаружили, что риск летального исхода при заболевании коронавирусом у людей с шизофренией в 2,7 раз выше, чем у пациентов без этого психического расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

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Исследователи проанализировали медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка, из которых 7 348 человек были заражены Covid-19. Они разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.

Проанализировав протекание и исход болезни у каждого, специалисты пришли к выводу, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавируса почти втрое выше.

Отмечается, что связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от Covid-19 установлено не было.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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