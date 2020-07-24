Выживает самый дружелюбный. Ученые заявили, что все это время люди неправильно понимали Дарвина

Ученые Центра когнитивных нейронаук при Дьюкском университете считают, что люди неверно поняли высказывание Чарльза Дарвина о том, что "выживает сильнейший". Они выпустили книгу, в которой доказывают, что выживать помогает дружелюбность и способность формировать партнерские отношения, а не физическая сила.

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"Идея выживания сильнейшего, что, по мнению многих, является эволюцией и естественным отбором, нанесла больше вреда, чем любая народная теория, проникшая в общество", — считает один из авторов исследования Брайан Хэйр. Люди думают, что выживают сильные альфа-самцы, но это не то, что имел в виду Дарвин, уверен ученый, а самая успешная стратегия в жизни это дружелюбие и сотрудничество.

Это доказывает ряд видов, которые могли приспособиться к новым условиям и сформировать сотрудничество с другими видами. Например, собаки, потомки волков. В мире живут сотни миллионов собак, в то же время волки стоят перед угрозой вымирания в тех немногих местах, где они еще встречаются. "Собаки были частью волков, решившей довериться человеку, а не охотится, и их популяция крупно выиграла", — говорит ученый.

Другой пример — бонобо и шимпанзе. Шимпанзе устраивают войны, они жестоки и могут убивать друг друга. В то же время среди популяции бонобо правят самки, бонобо мирные и делятся едой. "Самые успешные самцы бонобо имеют больше отпрысков, чем самый успешный альфа-самец шимпанзе", — говорит Хэйр.

Ученые считают, чтобы эволюционировать, люди должны становиться дружелюбнее. Нынешнее человечество состоит из наиболее дружелюбных особей человека и люди могут выиграть только благодаря "сотрудничеству и командной работе".