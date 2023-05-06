Взорвался автомобиль с Захаром Прилепиным, писатель ранен

Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали на трассе в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Писатель ранен, его водитель и охранник, гражданин Украины с позывным Злой, погиб. Как пишет Mash, у Прилепина повреждены обе ноги.

Источник РБК сообщил, что 6 мая Прилепин возвращался в Москву с территории аннексированных ДНР и ЛНР. Телеграм-канал Baza утверждает, что в автомобиле также находилась дочь Прилепина. Прилепин отвозил дочь к родственникам. Взрыв произошел вскоре после того, как Прилепин высадил дочь в деревне Пионерское. По трассам Нижегородской области выставляют блок-посты в надежде поймать злоумышленников, которые привели в действие бомбу. Как предполагает канал "ВЧК-ОГПУ", бомбу могли заложить, когда машина останавливалась у придорожного кафе, и все покидали ее, чтобы перекусить. Телеграм-канал Brief пишет, что мина была установлена под капотом автомобиля. Воронка от взрыва — полтора метра.

Ответственность за произошедшее взяла на себя некая организация "Атеш". В ее телеграм-канале говорится, что движение "охотилось за Прилепиным с начала года".

В Нижегородской области введен план "Перехват" после подрыва автомобиля Прилепина, пишет Baza. По данным телеграм-канала Mash, в районе города Бор выставлен блок-пост, полиция выборочно останавливает и проверяет автомобили. Судя по видео, которое сняли очевидцы, из-за этого на трассе образовалась огромная пробка.

Представители Прилепина заявили "Эху Москвы", что он в порядке. Mash при этом утверждает, что он серьезно ранен.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин активно поддерживает войну против Украины.