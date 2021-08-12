Взрыв газа в Тарту: пострадали спасатели, полицейские и медики

В результате произошедшего в четверг на улице Яама в Тарту взрыва газа пострадали девять человек, у шестерых травмы серьезные.

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В 13.44 центр тревоги получил сообщение, что из одной из квартир пахнет газом, сообщила пресс-служба спасательного департамента. Поскольку по поступившей информации, в квартире находился пьяный, не открывавший дверь, на место происшествия прибыли также полицейские и медики.

Прибывшие на место спасатели приступили к проверке ситуации, когда в 13.56 произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Пострадавших от взрыва двух спасателей, двух патрульных полицейских и водителя скорой помощи доставили в больницу с тяжелыми травмами. Травмы выведенного из квартиры жителя также были тяжелыми, он тоже отправлен в больницу. На месте скорая помощь предоставила медпомощь троим пострадавшим жителям дома.

Пожар в квартире, где произошел взрыв, был локализован в 14.30, а в 16.09 спасатели завершили свои работы. Наряду с тушением пожара спасатели проверили все пострадавшие от взрыва здания, опасности больше выявлено не было.

Участок между улицами Пярна и Ратусе по-прежнему закрыт для движения транспорта. Спасатели просят участников дорожного движения следовать распоряжениям полиции. Для жителей многоквартирных домов горуправой организовано временное жилье в общежитии Тартуского центра профессионального образования.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. "По имеющимся данным, у нас есть основания полагать, что взрыв мог быть вызван преднамеренно, поэтому мы расследуем случай по статье об устройстве взрыва. Сейчас самое главное, чтобы все пострадавшие поправились, и я желаю им скорейшего выздоровления", — сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.