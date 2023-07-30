Взрыв на предвыборном митинге в Пакистане: погибли 39 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Десятки людей стали жертвами взрыва на съезде консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей"). Погибли не менее 39 человек, около 200 — получили ранения, сообщает Euronews.

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17 человек остаются в критическом состоянии.

Как уточняет телеканал, съезд проходил в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Баджаур на границе с Афганистаном.

Бомба взорвалась внутри здания во время проведения съезда.

После провала переговоров с радикальной группировкой "Техрик-е Талибан Пакистан" в стране возросло число терактов — с начала года погибли 389 человек.

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