Взрыв на предвыборном митинге в Пакистане: погибли 39 человек

Десятки людей стали жертвами взрыва на съезде консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей"). Погибли не менее 39 человек, около 200 — получили ранения, сообщает Euronews.
17 человек остаются в критическом состоянии.
Как уточняет телеканал, съезд проходил в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Баджаур на границе с Афганистаном.
Бомба взорвалась внутри здания во время проведения съезда.
После провала переговоров с радикальной группировкой "Техрик-е Талибан Пакистан" в стране возросло число терактов — с начала года погибли 389 человек.
FLASH: In Pakistan's northwestern Bajur district, at least 39 people have been killed and over 200 are wounded after a bomb exploded during a political rally. Stay tuned: https://t.co/bqMS82wkBv— Steve Hanke (@steve_hanke) July 30, 2023