Взрыв на шахте в Турции: погибли более 40 горняков, Эрдоган приехал на место трагедии

41 человек погиб в результате взрыва на шахте в северной Турции, сообщил прибывший на место трагедии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Взрыв прогремел в пятницу в 18.15 по местному времени на государственной угольной шахте TTK Amasra Muessese Mudurlugu в районе Амасра провинции Бартин на Черноморском побережье Турции.

Для жителей страны он стал болезненным напоминанием о других подобных инцидентах, в первую очередь о катастрофе 2014 года, когда пожар на шахте на западе страны унес жизни более 300 горняков.

Ранее в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу оповестил журналистов о том, что были вызволены спасателями или вышли сами 58 шахтеров, 11 из них получили травмы. Погибшими тогда числились 40 горняков, и еще одного человека, работавшего в шахте во время взрыва, считали пропавшим без вести.

"Авария на угольной шахте в Амасре унесла жизни 41 человека. ЧП будет всесторонне расследовано", - сказал президент Эрдоган. В своем выступлении он также подчеркнул, что власти сделают все что в их силах для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Спасательная операция началась вскоре после взрыва. Для экстренной помощи раненым была задействована авиация.

Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти выживших среди завалов на глубине в сотни метров.

На видеокадрах с места происшествия видно, как спасатели выводили на поверхность покрытых черной пылью шахтеров, а встревоженные родные и друзья горняков в отчаянии ждали новостей неподалеку.

Возможный взрыв метана

По данным Сойлу, взрыв произошел на глубине порядка 300 метров. Ниже этой отметки могли работать 49 человек. Всего, по его данным, в шахте могли находиться около 110 человек.

Причины взрыва пока не установлены, местная прокуратура начала расследование.

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, некоторые факторы указывают на то, что это мог быть взрыв скопившейся метановоздушной смеси.

Реакция президента

На место трагедии прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия.

Ранее в своих соцсетях он опубликовал серию решительных заявлений, заверив жителей страны, что власти предпринимают все возможные меры.

"Работы начались сразу после инцидента на шахте в нашем Бартине и продолжались без остановки с участием наших организаций и министров на месте", - говорится в одном из сообщений Эрдогана в "Твиттере".

Президент пообещал государственную помощь семьям жертв и полное расследование причин трагедии, а также заявил, что виновные даже в малейших халатностях понесут ответственность.

В 2014 году Турцию потряс сильнейший взрыв на шахте рядом с городом Сома.

После него в стране прошли массовые антиправительственные протесты и забастовка профсоюзов, обвинивших правительство в недостаточном внимании к безопасности шахтеров в условиях приватизации.

Эрдогана, который в тот момент был премьер-министром Турции, тогда лично обвиняли в равнодушии к судьбе шахтеров: вскоре после взрыва на шахте Сома он сказал, что такие катастрофы являются фактом жизни.