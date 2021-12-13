Взрыв на территории монастыря в Серпухове. Что известно

Утром в понедельник на территории Введенского владычного женского монастыря в Серпухове произошел взрыв. По данным Следственного комитета России, его устроил бывший ученик работающей при монастыре православной гимназии. В результате он оказался в реанимации, пострадали еще семь человек. Би-би-си рассказывает, что известно о произошедшем на данный момент.

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Самоубийство общеопасным способом

Взрыв произошел непосредственно возле входа в гимназию, расположенную на территории монастыря. Взрывное устройство сработало около половины девятого утра — когда ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву перед началом уроков.

Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного управления СКР Ольга Врадий, к взрыву причастен бывший ученик православной гимназии 18-летний Владислав Струженков.

"Он пришел к порогу образовательного учреждения и попытался совершить самоубийство общеопасным способом. В результате он получил множественные травмы, в том числе ампутацию ноги. Также пострадал еще один подросток, который в настоящее время находится в больнице. Остальные дети, которые находились в периметре, также были доставлены в медучреждение для осмотра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявила Врадий.

В пресс-службе подмосковного минздрава уточнили, что после происшествия были госпитализированы восемь человек.

"Трое деток находится в нейрохирургическом отделении и один ребенок находится в отделении травматологии и ортопедии. Состояние трех детей — оно, скажем так, ближе к удовлетворительному", — рассказала телеканалу "Звезда" главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Еще у троих детей, по словам Мельник, нет царапин и ран, "но у них есть в той или иной степени оглушение, которое произошло во время взрыва".

По предположению одного из охранников, с которым поговорили корреспонденты Би-би-си, нападавший мог устроить взрыв на крыльце, потому что не знал специальный код, который нужно ввести для входа в здание. "Он не смог туда пройти, а если бы вошел, мы бы трупы замучались вытаскивать", — заявил мужчина.

По словам охранника, сразу после взрыва началась эвакуация детей, которых выводили через другой, боковой вход на хозяйственном дворе, а затем приехала полиция, которая полностью перекрыла все входы в монастырь.

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчина, который представляется дедушкой одного из учеников, говорит: "Дети босиком, в рубашках бежали, чтобы спрятаться в трапезной. Внук мне позвонил, кричал в трубку: "Тут взрыв, дым, какие-то трещины [в стенах]".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном изготовленим взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

"Был весь в себе"

18-летний Владислав Струженков, по данным СМИ, закончил гимназию год назад. Как рассказала Врадий, следователи и криминалисты провели у него дома обыск и изъяли "предметы и жидкости, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела".

По словам Врадий, проводятся допросы сотрудников образовательного учреждения, родителей и знакомых Струженкова, а ему самому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Пока молодого человека не могут допросить из-за его тяжелого состояния. По данным СКР, он находится в реанимации.

Как утверждает источник Интерфакса, во время учебы Струженков подвергался буллингу, и мотивом преступления могла стать "ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений".

О том, что Струженков подвергался буллингу, причем именно со стороны преподавателей, рассказывают и учащиеся гимназии.

Так, издание Ura.ru приводит слова ученицы православной классической гимназии, заявившей, что Струженков был спокойным и малообщительным парнем, не проявлявшим агрессии, а учителя якобы "относились к нему с негативом, занижали оценки, нередко делали неоправданные замечания и выговоры".

"С Владом пересекались в коридорах, в раздевалке. Спокойный, тихий пацан, никому не причинял вреда. Вроде в классе его не троллили, а вот на проблемы с учителями он иногда жаловался. Бывало, говорил, что его "замучила" какая-то учительница, что долги какие-то надо сдать. В общем, были сложности с успеваемостью, но он не конкретизировал", — рассказала одна из учениц гимназии Би-би-си.

По предположению девушки, на преступление Струженков мог пойти, чтобы отомстить учителям, которые его "гнобили".

"Думаю, он мог хотеть отомстить учителям, не ученикам. В гимназии бывает, что учителя ведут себя неуважительно, могут сказать, что ученик "попадет в ад", даже оттолкнуть, один мальчик после такого толчка ударился об стену и у него болела голова", — рассказала Би-би-си еще одна ученица гимназии.

По ее словам, Струженков не был агрессивным, улыбался и старался помочь, но "было видно, что у него что-то было не так".

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у Струженкова были проблемы с психикой, якобы возникшие после удаления щитовидной железы. При этом, по информации собеседника агентства, он не стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Ему удалили щитовидную железу, это из-за онкологии. Почти полгода он в больнице пролежал. Это было лет пять назад. После этого его и перевели в православную гимназию", — рассказал "Комсомольской правде" знакомый Струженкова.

По его словам, после гимназии молодой человек никуда не поступил, а в армию его не взяли из-за перенесенной болезни: "Почти все время он сидел дома, играл в танки на компьютере".

"Я слышала, как он обсуждал с пацанами какие-то компьютерные игры, кто победил, сколько денег потратили на компьютерного героя — обычные разговоры парней его возраста", — отметила в разговоре с Би-би-си одна из учениц.

Гимназия, по словам девушки, считается престижной, она "классическая", и ее ученики выступают на разных мероприятиях. При этом многие дети не интересуются православием, но учатся в гимназии по настоянию родителей, отметила она.

Агентство РИА Новости, ссылась на страницу Струженкова во "ВКонтакте", пишет, что "гимназию он ненавидел" и в одной из записей, сделанной еще в 2014 году, "даже пожелал ей сгореть".

Знакомая семьи Струженкова рассказала Би-би-си, что его родители были в разводе и "все время делили сына".

"Он рос в этой нервозной обстановке, был гиперактивный, у него были большие проблемы со здоровьем. Сначала он учился в общеобразовательной школе, потом его перевели в православную гимназию, там полегче. Он был очень замкнутый, у него были спортивные медали, достижения, но он никому об этом не рассказывал, был весь в себе", — заявила женщина.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"Дом, в котором живет Владислав Струженков вместе со своим отцом, находится примерно в километре от монастыря. Этот район застроен невысокими пятиэтажными домами, рядом с которыми много одноэтажных деревянных частных домиков. Это довольно тихий район, расположенный вдали от центра города.

Соседи говорят, что оба всегда были спокойными и приветливыми людьми, и каких-то особенностей в поведении они не замечали.

"Никому не грубил, на улице не грубил. Был нормальный обыкновенный парень, — рассказала соседка по подъезду, которая представилась как Нина. — Мы в шоке. Что думать, не знаем. Ну что с ним могло произойти?" По ее словам, Владислав пошел в церковную школу при монастыре, потому что единственная школа по соседству переполнена. "У нас рядом гимназия. В ней очень много учеников. Одно время в две смены учились, но сейчас в одну смену учатся. А он, видимо, слабоват на учебу. Но это мое, конечно, мнение. А там в классе по 10-12 учеников, и там все-таки знаний побольше давалось. Ну и конечно, внимания, наверное, побольше", — сказала она.

По словам Нины, эта школа пользуется хорошей репутацией. Многие после школы поступают в находящуюся неподалеку Академию ракетных войск (РВСН) .

Другая женщина, представившаяся Натальей, сказала, что хорошо знала семью Струженковых. Она говорит, что родители очень любили Владислава. По ее словам, он "был хороший мальчик, залюбленный, все для него было".

Никто из соседей, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, не слышали о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем Владислава Струженкова. По их словам, ходили какие-то разговоры, но характер заболеваний они вспомнить не смогли. Одна соседка считает, что у молодого человека были проблемы с сердцем.

Никто из них также не замечал какого-то особенного увлечения Андрея Струженкова, отца Владислава, оружием. В "Инстаграме" у отца много фотографий со стрелковым оружием. На этих снимках, правда, многие фотографии были сделаны на военной выставке "Армия", которая проходит ежегодно в Подмосковье. По словам соседки Натальи, Андрей Струженков ездил на военный форум год назад. Особого интереса к оружию, по крайней мере открыто, по словам соседей, он не проявлял.

Еще один сосед, который представился как Аркадий, сказал, что он дружил в отцом Владислава с детства, и тот никогда не был агрессивным: "Его кличка Дюсик. И он никогда с криминалом не сталкивался. Он никогда с криминалом не был связан".

Что известно о гимназии

Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского работает при монастыре с 2001 года.

Помимо стандартных предметов, в ней есть ряд дополнительных: история РПЦ, христианская антропология, "закон Божий", церковнославянский и латинский языки.

По словам учеников, в гимназии учатся около 150 детей, в каждом классе — по 15-17 человек.

"Порядки в школе строгие — с утра обязательная молитва, ее нельзя пропускать, иначе будут вопросы к тебе. После уроков есть православное пение — мы поем тропари, чтобы потом исполнять их на клиросе", — говорит одна из учениц.

Учащиеся также должны носить школьную форму, сдавать на входе в гимназию телефоны и раз в неделю посещать храм.

Как заявил источник РИА Новости в системе синодальных учреждений Московской патриархии, до сегодняшнего дня характеристика гимназии была безупречной.

"Учебный процесс в ней организован на высоком уровне, очень толковое отношение к ребятам. Никаких жалоб на нее к нам не поступало… Мы сожалеем. Если проблемы в гимназии действительно были, то нам о них не сообщали", — утверждает он.