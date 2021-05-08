Взрыв у школы для девочек в Кабуле: погибли не менее 25 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По меньшей мере 25 человек погибли в субботу при взрыве рядом со зданием школы в афганской столице. Десятки человек ранены, сообщают местные власти.

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Взрыв прогремел, когда учащиеся покидали здание школы, сообщают корреспонденты Би-би-си. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны школьные портфели, лежащие на улице.

Большинство пострадавших — девочки, сообщила представитель министерства образования.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Дашт-э-Барчи — район на западе Кабула, в основном населенный шиитами-хазарейцами. Ранее это район часто становился объектом нападений суннитских исламистских боевиков.

Около года назад нападение было совершено на местную больницу, в результате погибли 24 человека, среди которых — женщины, дети и младенцы.

На кого конкретно было нацелено субботнее нападение, пока достоверно не ясно.

По сообщениям из Кабула, город в это время был оживлен: люди отправились за покупками, он готовились отмечать на следующей неделе мусульманский праздник разговения Ид аль-Фитр.

Миссия ЕС в Кабуле опубликовала в "Твиттере" заявление, в котором говорится, что нападение на учеников школы для девочек — это нападение на будущее Афганистана.

Уход американцев


Ситуация в Афганистане, откуда уходят американские войска, серьезно беспокоит не только власти в Кабуле, но и соседние страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся в субботу с визитом в Москве, сообщил об ухудшении ситуации в Афганистане.

"Вопрос безопасности сейчас в регионе вопрос номер один с учетом заявлений США о выводе войск. Практически они уже больше половины вывели, и сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась", — сказал Рахмон на встрече с Владимиром Путиным.

Путин подтвердил, что Россия укрепляет 201-ю базу российских Вооруженных сил в Таджикистане

"Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских Вооруженных сил, у нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет", — сказал российский президент.

Воинский контингент США должен уйти из Афганистана до 11 сентября.

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