Взрыв в Бейруте: ливанцы негодуют и обвиняют правительство в халатности

Жители Бейрута все активнее выражают недовольство действиями властей, халатность которых, как они считают, стала причиной взрыва в порту города.

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Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры, хранившиеся без соблюдения мер безопасности в портовом складе

Многие в стране обвиняют правительство в коррупции и халатности.

Жертвами взрыва стали по меньше мере 137 человек, пострадавших — около пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Взрыв нанес значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.

Среди первых жертв, названных властями, — французский архитектор Жан-Марк Бонфис, участвовавший в реставрации города после гражданской войны и пожарный Сахар Фарес, одним из первых прибывший на место взрыва. Также погиб дипломат из Германии.

В четверг вечером ливанские власти сообщили о задержании 16 сотрудников бейрутского порта.

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг совершил прогулку по улицам Бейрута. Вокруг него возникла толпа.

Franse brandweerlui/hulpverleners zijn aan de slag pic.twitter.com/Q1ZcrCiExh — Bruno Struys (@brunostruys) August 6, 2020

Жители просили Макрона о финансовой помощи, а также умоляли "не давать денег коррумпированному правительству". Макрон пообещал, что французская гуманитарная помощь не достанется коррупционерам.

Он также назвал взрыв "метафорой нынешнего кризиса, который переживает Ливан" и заявил, что стране требуется "новый политический порядок". Макрон отметил, что ливанское правительство должно получить финансовую помощь, но оно обязано проводить реформы.

Президент Франции призвал к международному расследованию трагедии, "чтобы ее обстоятельства не скрывались и чтобы не появлялось сомнение".

Местные жители все чаще жалуются, что усилия правительства по нейтрализации последствий катастрофы недостаточны.

Один из жителей города, режиссер Джуд Чехаб, в беседе с Би-би-си сказал: "Бейрут плачет, Бейрут кричит, люди в истерике, они устали".

Местная жительница по имени Чадиа Эльмуши Нун, госпитализированная после взрыва, говорит: "Я всю жизнь знала, что нами правят некомпетентные люди, некомпетентное правительство… Но позвольте сказать — то, что они сделали сейчас, это преступление".

Причины взрыва расследуются. В Совете обороны Ливана заявили, что виновные понесут максимальное наказание.

Как заявил Национальному агентству новостей Ливана представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи, Фади Акики, военная прокуратура завершает начальный этап расследования взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута.

"Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатые вещества. Задержаны к этому моменту 16 человек", — сказал Акики.

Правозащитники из организаций Amnesty International и Human Rights Watch в совместном заявлении призвали провести независимое расследование причин взрыва.

Город сирен и пустых улиц

Квентин Соммервилл, Би-би-си, Бейрут

Этот порт связывал Ливан со всем миром. Через него проходило 80% импортируемого страной зерна. Я вижу зернохранилища, построенные много лет назад, и они на грани обрушения. Не похоже, что они выживут.

Прямо за ними — завалившийся на бок корабль. Я прожил в Бейруте пять лет, и сейчас его почти не узнать — это город сирен, пустых зданий, пустых улиц.

Когда я смотрю на район Геммайзе, за портом, то, кажется, не вижу ни одного целого стекла. Обрушились целые крыши — мне видны открытые небу квартиры моих друзей. Весь район, когда-то густонаселенный, теперь заброшен. Люди вернутся сюда не скоро.

Когда идешь по улице, то бросается в глаза, что, наверное, у каждого второго прохожего в руках швабра. Повсюду команды уборщиков, но в основном это маленькие группы людей с метлами и совками, которые надеются прибраться после уничтожения всего города.

Меня поражает то, насколько это было глупо, какую преступную халатность нужно было проявить, чтобы оставить взрывчатое вещество в самом сердце города, в считанных метрах от домов и мест работы людей.

Власти все знали — их предупреждали, что химикаты опасны — для Бейрута, как и для всего Ливана.

В городе продолжают работать спасатели. По их словам, шансы найти выживших под завалами сохраняются в течение двух дней.

Со среды в страну прибывают самолеты с медоборудованием и персоналом из Франции и других стран, в том числе и России. Британия посылает Ливану медицинскую помощь на пять миллионов фунтов.

По словам министра здравоохранения Хамада Хассана, в больницах Ливана не хватает рабочих мест и оборудования.

Из-за взрыва без крыши над головой остались около 300 тыс. человек.

"Бейруту нужна еда, одежда, дома, стройматериалы, нужно где-то разместить беженцев. Местных жителей", — сказал в беседе с Би-би-си губернатор Марван Абуд.

Что произошло?

В порту взорвались 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры — химиката, используемого в качестве удобрения или взрывчатого вещества. Прилегающие к порту кварталы города практически сровняло с землей.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд в интервью местному телевидению оценил ущерб от взрыва в 10-15 млрд долларов. Эта оценка учитывает и прямой, и косвенный ущерб от остановки работы порта, пояснил он.

Правительство на заседании в среду объявило о введении в Бейруте чрезвычайного положения. Режим ЧП продлится две недели.

Министр информации Манал Абдул Самад после заседания сказал журналистам, что указ о ЧП вступает в силу немедленно, и назвал Бейрут зоной бедствия.

Что происходит в Ливане

В пятницу на этой неделе трибунал ООН должен был огласить вердикт четверым мужчинам, заочно обвиняемым в убийстве премьер-министра страны Рафика Харири и еще 21 человека. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В среду оглашение вердикта было перенесено на 18 августа. В суде заявили, что решение принято из уважения к памяти жертв взрыва.

В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение "Хезболла", в котором состоят все четверо обвиняемых. Оно неизменно отвергало все обвинения.

Ливан в последние месяцы переживает острый экономический кризис, еще более усугубившийся из-за эпидемии Covid-19. Его называют самым глубоким после гражданской войны, продолжавшейся в стране с 1975 по 1990 год.

На улицах не стихают демонстрации, участники которых обвиняют правящую верхушку в том, что она беспокоится только о собственном богатстве и не может провести необходимые стране реформы. В Ливане периодически происходят отключения электричества, в стране недостаточно питьевой воды, медицинские службы истощены.

Кроме того, обострилась ситуация на границе Ливана с Израилем, власти которого на прошлой неделе сообщили, что предотвратили попытку "Хезболлы" проникнуть на израильскую территорию. Однако, несмотря на многочисленные теории в ливанских соцсетях, высокопоставленный представитель израильских властей сообщил Би-би-си, что к взрыву в Бейруте "Израиль отношения не имеет".