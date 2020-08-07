Взрыв в Бейруте: откуда взялось грибовидное облако и красный дым?

Около трех тысяч тонн аммиачной селитры связывают со взрывом, унесшим жизни более 130 человек, сровнявшим с землей большую часть бейрутского портового квартала и нанесшим неисчислимые бедствия ливанской столице. Что такое аммиачная селитра, часто ли она взрывается и почему у взрыва была форма гриба?

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Что это за вещество?

Аммиачная селитра, или нитрат аммония, выглядит как кристаллический порошок. В основном ее применяют как азотное удобрение, но вещество также можно использовать для изготовления взрывчатки.

"В естественных условиях, в земле, аммиачную селитру вы не найдете", — объясняет профессор химии Университетского колледжа Лондона Андреа Селла. Нитрат аммония в промышленных масштабах синтезируют искусственно, из аммиака и азотной кислоты.

Аммиачную селитру производят во всем мире, она относительно недорого стоит, однако ее сложно хранить. В прошлом селитру не раз связывали с серьезными техногенными катастрофами.

Насколько она опасна?

По словам профессора Селла, хранение аммиачной селитры создает риски.

Большие объемы этого вещества могут впитывать влагу, менять свою структуру и затвердевать. При взаимодействии с огнем такая форма крайне взрывоопасна.

Джо Гилбертсон, глава сектора удобрений британской Конфедерации сельскохозяйственных отраслей, рассказал Би-би-си, что инциденты с аммиачной селитрой происходят редко. Но когда они происходят, они могут оказаться разрушительными.

В качестве примеров он привел взрыв на химическом заводе в немецком Оппау в 1921 году и взрыв в американском Тексас-Сити 1947 года. В обеих трагедиях погибли больше 500 человек. А в 2015 году в результате взрыва аммиачной селитры в порту китайского Тяньцзина погибли 173 человека.

Как объяснить форму взрыва?

На видео из Бейрута виден пожар и дым, а затем происходит взрыв, и возникает огромное облако, напоминающее гриб как при взрыве атомной бомбы.

"Сквозь воздух на сверхзвуковой скорости идет взрывная волна, и вы видите белое сферическое облако, которое расширяется из своего центра и вверх", — говорит профессор Селла.

Белая сфера, которая возникла через мгновение после взрыва, была облаком водяного конденсата, который прошел вслед за взрывной волной.

Появившееся вскоре после этого грибовидное облако часто ассоциируют с ядерными взрывами, но для того, чтобы оно образовалось, достаточно просто взрыва большой мощности.

Главное, чтобы в центре взрыва образовалась сфера раскаленного газа. Этот раскаленный газ более разрежен, чем окружающий его воздух, и поэтому устремляется вверх, формируя "ножку" гриба.

Поднявшись на высоту, где плотность воздуха меньше, горячий газ начинает расходиться в стороны и формирует "шляпку".

Выделяется ли при взрыве токсичный газ?

При взрыве аммиачной селитры могут выделяться токсичные газы, в том числе оксид азота и аммиачный газ.

Оранжевый дым при взрыве может объясняться как раз выделением диоксида азота, это один из обычных загрязнителей воздуха в городах.

"Если нет сильного ветра, то для окружающих это может представлять опасность", — говорит профессор Селла.

Применяется ли селитра во взрывчатках?

Такое взрывоопасное вещество, разумеется, применялось как взрывчатка армиями разных стран.

Применяли селитру и террористы, включая Тимоти Маквея, в 1995 году с помощью двух тонн селитры взорвавшего здание федерального правительства в Оклахома-сити и убившего 168 человек. Этот теракт оставался самым крупным в истории США вплоть до атаки на здания Всемирного торгового центра в 2001 году.

Происходило ли такое раньше?

В 1921 году около 4500 тонн селитры взорвались на заводе в немецком городе Оппау. Погибло 500 человек.

Самая смертоносная индустриальная катастрофа в истории США произошла в 1947 году в городе Галвестон. Из-за взрыва двух тысяч тонн химикатов на борту зашедшего в порт корабля погиб по меньшей мере 581 человек.