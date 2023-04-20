Взрыв в Белгороде из-за российского Су-34. Что об этом известно

Истребитель-бомбардировщик Су-34 российских ВКС вечером в четверг непроизвольно ударил по Белгороду, следует из сообщения Минобороны России. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Однако посреди жилого массива образовалась огромная воронка, а один легковой автомобиль взрывной волной забросило на крышу магазина.

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"Нештатный сход авиационного боеприпаса"



Сообщение военного ведомства о происшествии, опубликованное информационными агентствами, крайне лаконично: "20 апреля 2023 года около 22:15 по Москве при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".

По какой причине произошел "нештатный сход" и какой именно упал "авиационный боеприпас", Минобороны России уточнять не стало. Там также не объяснили, почему Су-34 с таким боекомплектом пролетал над жилыми кварталами Белгорода, а не обходил город стороной. Белгородская область граничит с Украиной, удары по которой российская авиация наносит уже более года.

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника, говорится в справке на сайте Минобороны России. Вооружение — авиационные бомбы, неуправляемые и управляемые авиационные ракеты, а также снаряды пушечной установки.

"Воронка радиусом около 20 метров"

Первыми о взрыве сообщили местные интернет-ресурсы. В белгородских телеграм-каналах появились фото огромной воронки на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Вскоре информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, оценив диаметр воронки в 20 метров.

"Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", — написал он в своем телеграм-канале.

Один из автомобилей взрывной волной перевернуло и отбросило на крышу магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, передавал с места корреспондент "РИА Новости". На этом перекрестке расположен супермаркет сети "Пятерочка".

Телеграм-каналы опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой, как утверждается, виден момент взрыва в Белгороде. На черно-белых кадрах сначала слышен звук, похожий на свист, затем — тишина. Примерно через 12 секунд раздается громкий взрыв, который также виден на видео (в комментариях прозвучало предположение, что боеприпас сначала углубился в землю и только потом взорвался).

Позже губернатор написал о пострадавших — одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу №2, другая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, еще у одной пожилой женщины поднялось давление, и ее тоже госпитализировали.

Пострадали четыре квартиры многоквартирного дома по улице Шаландина (рядом с перекрестком) и четыре автомобиля, сообщил Гладков и опубликовал фотографии.

Фото: Telegram @vvgladkov

"По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд", — пообещал губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в свою очередь опубликовал кадры из пострадавших квартир, повторив ту же информацию, которую ранее сообщил губернатор: "Нахожусь на месте происшествия на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах".

Фото: Telegram @v_v_demidov

"Дом немного тряхануло"

Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом "Блэтгород", рядом с воронкой уже после приезда полиции находилось довольно много людей, которые были скорее обескуражены, чем напуганы.

"Я живу на Губкина, это соседний квартал. Была дома на тот момент. Примерно в 22 часа услышала, как что-то пролетело, а потом бах. Дом немного тряхануло. И потом увидела переписку нашего дома, никто не понимал, что это было", — рассказала РБК местная жительница Татьяна.

"Я повернул с Губкина на Ватутина, слышал звук, как будто истребитель пролетел над головой. И через семь-десять секунд глухой звук взрыва сзади… Не знаю, почему кто-то говорит, что было громко", — сказал изданию житель Белгорода Андрей Фирсов.

Самолет в Ейске



Такой же истребитель-бомбардировщик Су-34 17 октября прошлого года упал рядом с девятиэтажным жилым домом в городе Ейск в Краснодарском крае. Огонь от воспламенившегося топлива охватил часть дома.

Погибли 15 человек. Еще одна пострадавшая, как сообщалось, умерла в больнице в феврале этого года. Летчики успели катапультироваться.

Причиной крушения Минобороны России назвало возгорание одного из двигателей самолета.

"Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было", — уверял тогда журналистов глава МЧС России Александр Куренков.