Взрыв в центре Стамбула: сообщается о жертвах и пострадавших

В центре Стамбула в воскресенье произошел взрыв. Известно как минимум об одном погибшем и не менее десяти пострадавших.

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Причины взрыва в районе площади Таксим в районе Бейоглу пока неясны. По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить смертник.

Это один из популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом.

Губернатор Стамбула Али Ерликая написал в "Твиттере", что взрыв произошел около 16:20 по местному времени. На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

На улице Истикляль также находится российское консульство. Взрыв произошел за несколько кварталов до него.