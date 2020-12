Взрыв в Нэшвилле: бизнесмены и знаменитости предлагают награду за информацию

Представители бизнеса и знаменитости Нэшвилла предложили награду более 300 тыс. долларов за информацию, которая приведет к поимке виновных во взрыве автокаравана в центре города в Рождество.

В результате взрыва, который прогремел утром 25 декабря, три человека получили ранения, во всем штате Теннесси возникли перебои со связью.

Как сообщает Рейтер, спустя сутки после взрыва полиция проверяет более 500 различных сообщений и предположений, связанных с этим происшествием. К расследованию привлечены сотни агентов ФБР и полицейских.

По мнению полиции, взрыв был умышленным. Более того, по данным CBS News, установлена личность одного человека, имеющего отношение к этому автокаравану.

При этом мотивы преступления, если взрыв является таковым, остаются неясными, и никто пока не взял на себя ответственность за случившееся.

Позже, как сообщили некоторые американские СМИ, рядом с местом взрыва были обнаружены предположительно человеческие останки.

Как сообщает Си-эн-эн со ссылкой на источники в расследовании, взрыв в Нэшвилле был связан самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен.

Среди тех, кто пообещал вознаграждение за информацию об этом взрыве, был предприниматель Маркус Лемонис, предложивший награду в 250 тыс. долларов.

"Мы не можем позволить, чтобы нас вот так терроризировали прямо на улицах", — написал в "Твиттере" Лемонис, который ведет на телевидении реалити-шоу Profit.

Предложения о материальном вознаграждении за информацию стали поступать еще в пятницу, когда местная турфирма пообещала выплатить сначала 10, а потом и 35 тыс. долларов, а владелец магазина, оказавшегося неподалеку от эпицентра взрыва, и ведущий канала Fox Sports Клэй Дэвис вместе предложили 30 тыс. долларов за информацию.

. @MNPDNashville @JohnCooper4Nash I would like to put up a $250,000 reward to anyone who provides information that leads to the arrest and conviction inside of your process, of the this Nashville incident. We can’t have our streets terrorized like this. #horror pic.twitter.com/k9fNjRjklZ

Около шести утра по местному времени в день Рождества полицейские выехали по вызову в район города, известный своими ресторанами и ночной жизнью, поскольку оттуда поступило сообщение о стрельбе.

Вскоре она обнаружили автокараван, из которого раздавалось предупреждение покинуть эту зону. Через несколько минут караван взорвался, причем ударной волной полицейских сбило с ног.

Пока неясно, находился ли кто-то внутри машины. Поначалу сообщили, что никто не погиб и лишь несколько человек получили легкие травмы.

Позже полиция опубликовала фотографию этого автокаравана, который прибыл в центр города ранним утром.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH