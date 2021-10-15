Взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре. Десятки погибших

Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв. Погибли не менее 62 человек, еще 68 человек получили ранения, сообщает афганское информагентство Бахтар. Нападение на шиитскую мечеть Биби-Фатима в Кандагаре стало самым кровопролитным в Афганистане с момента вывода американских войск из страны в конце августа.

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На прошлой неделе в результате похожего взрыва в другой шиитской мечети в Кундузе погибли 50 человек.

Не исключено, что и на этот раз самоподрыв осуществил смертник.

Очевидец сказал агентству Франс пресс, что слышал три взрыва: один, по его словам, произошел у главных ворот мечети Биби-Фатима, другой в ее южной части, а третий - в той части территории мечети, где верующие совершают омовение рук и ног.

Как передает корреспондент Франс пресс в Кандагаре, в момент, когда прогремел взрыв, в мечети было много людей. По меньшей мере 15 машин "скорой помощи" приехали к месту происшествия.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, что на полу в мечети - тела погибших и раненых. Достоверность опубликованных видеозаписей проверить не представляется возможным.

Представители "Талибана" (движение запрещено в России) также прибыли на место происшествия, они вместе с врачами призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших.

Представитель талибов Кари Саид Хости заявил, что сейчас изучаются обстоятельства и детали нападения на мечеть.

Ответственность за нападение на шиитскую мечеть в городе Кундуз, произошедшее в прошлую пятницу, 8 октября, взяла на себя местная группировка "Исламского государства" (организация запрещена в России) - мусульманские экстремисты-сунниты считают шиитов еретиками.

Шиитское меньшинство в преимущественно суннитском Афганистане стало мишенью для "Исламского государства" (движение запрещено в России). Большинство афганских шиитов - хазарейцы, которые говорят на диалекте персидского языка - хазарейском наречии.

Посольство Ирана в Афганистане осудило нападение на шиитскую мечеть в Кандагаре.

"Мы надеемся, что лидеры "Талибана" примут решительные действия против этих зверских террористических нападений", - говорится в твите иранского посольства.

Подразделение ИГ "Исламское государство - Хорасан" активно противостоит "Талибану". В последнее время исламисты совершили несколько похожих нападений, в основном на востоке страны.

В прошлом группировка неоднократно наносила удары по афганскому шиитскому меньшинству: террористы-смертники взрывали мечети, спортивные клубы и школы. В последние недели ИГ также активизировало кампанию нападений на талибов.

Москва: на севере Афганистана - сотни боевиков ИГ

Российский президент Владимир Путин заявил в пятницу, что сотни лояльных "Исламскому государству" боевиков базируются на севере Афганистана.

По данным российской разведки, на севере страны находятся около 2000 боевиков "Исламского государства", сказал Владимир Путин.

Ранее на этой неделе Путин говорил, что боевики ИГ из Ирака и Сирии перебираются в Афганистан и есть опасность, что они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в центральноазиатских странах бывшего СССР.

Путин назвал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск непростой. По его словам, она только осложняется в связи с активностью группировок, связанных с "Исламским государством".

На следующей неделе в Москве состоятся переговоры о ситуации в Афганистане. В переговорах, помимо России, примут участие США, Китай и Пакистан. Также в Москву для участия в консультациях по Афганистану прибудет делегация "Талибана".