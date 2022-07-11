Взрывная серия. Как и почему начали взлетать на воздух склады вооружений в тылу российских войск

Последние пару недель на захваченных Россией украинских территориях взрываются военные склады. Казалось бы — ничего удивительного, идет полномасштабная война. Но дело в том, что эти арсеналы расположены в глубоком тылу российских войск и еще до недавнего времени были недостижимой целью для ВСУ.

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"Взрывная серия" в российских тылах началась в конце июня. До этого украинские войска тоже периодически поражали склады и командные пункты противника, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.

Колоссальное преимущество в артиллерии и ракетных системах позволяло России не обращать особого внимания на эти "укусы". Тактика огненного вала и практически неограниченные боеприпасы позволяют российским войскам постепенно продвигаться вперед и вытеснять украинские силы с их позиций, особенно на приоритетных для Кремля направлениях, как это было в случае с Северодонецком и Лисичанском.

Однако лишь систематические, а не точечные удары украинцев по тыловым базам российских войск могут сломить наступательный пыл Кремля. По меньшей мере, ему придется оперативно восстанавливать и перестраивать пути снабжения своих войск в Украине.

Успешная серия

За последние две недели (с конца июня по начало июля) корреспонденты ВВС News Украина насчитали около десятка точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях.

Следует отметить, что официально ни генштаб ВСУ, ни минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы взрывов, военные журналисты и блогеры по обе стороны, а также местные чиновники. Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

28 июня стало известно о взрывах в городе Новая Каховка (Херсонская область). Это стратегически важный для российских сил город на юге Украины, который они захватили еще в первый день вторжения. Рядом с ним расположена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) и гидротехнические сооружения Северокрымского канала, поставляющего днепровскую воду в Крым.

Российские войска используют город как тыловую базу и логистический центр. До линии фронта отсюда не менее 40-50 км.

"По сообщениям местных патриотов, около трех часов наблюдался пожар и взрывы. Пожар до сих пор продолжается, правда, уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить его, потому что есть угроза получить ранения", — рассказали об этом случае в Страткоме ВСУ.

В тот же день стало известно о взрыве на российской базе в Перевальске Луганской области. Этот город был оккупирован с 2014 года частями так называемой "ЛНР" и сейчас расположен в 45-50 км от фронта. Об инциденте в соцсетях сообщили местные жители.

Второго июля чрезвычайно мощный взрыв прогремел в Попасной Луганской области. Этот город российские войска захватили в начале мая и разместили там арсенал для снабжения боеприпасами своей ударной группировки на Луганском направлении.

На следующий день — 3 июля — уже пылало в Мелитополе. Этот город в Запорожье войска РФ взяли под контроль в начале марта и создали здесь тыловую базу в местном авиагородке. Ранним утром по ней нанесли серию ракетных ударов, сообщил мэр города Иван Федоров. Позже удар был нанесен по еще одной базе, в поселке Мирное у Мелитополя. Это глубокий тыл, до линии фронта здесь 65-75 км.

Следующий удар по складам боеприпасов российских вооруженных сил был нанесен 4 июля в городе Снежном Донецкой области, почти в 70 км от линии разграничения. Город был оккупирован еще в 2014 году.

"В Снежном, что в Донецкой области, пылают склады боеприпасов рашистов. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" — так об этом событии сообщил СтратКом ВСУ.

На следующий день мощные взрывы на базах РФ зафиксировали в Донецке (территория Камаз-Центра, северная часть города) и Кадиевке (около 35-40 км от линии фронта в Луганской области).

Шестого июля горели тыловые базы российской армии в городе Великий Бурлук Харьковской области (30-35 км от фронта), в Херсоне и Макеевке (Донецкая область, 20-25 км от линии фронта).

Уже 7 и 8 июля появилась информация о подрыве нефтебазы в Донецке и пожаре на складе боеприпасов в Шахтерске, а также о взрыве на складе БК в Новой Каховке.

Представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук насчитал 16 ударов по тыловым базам и арсеналам российских войск (за период 28 июня — 6 июля).

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, в свою очередь, отмечает 13 удачных атак, из которых 9 — в Донбассе.

Что это дает?

Помимо психологического эффекта, когда российские войска не могут чувствовать себя в безопасности в тыловых районах, "ударная серия" оказывает также практическое влияние на положение дел на фронте.

"Это абсолютно правильная логика ВСУ при столь тотальном преимуществе российской артиллерии. Ее эффективность зависит от наличия боеприпасов — если их не будет, то что толку с того железа?" — говорит отставной полковник ВСУ и бывший заместитель начальника факультета ракетных войск и артиллерии Академии сухопутных войск Петр Пятаков.

Конечно, определенный запас БК у российских войск находится на передовых позициях у линии фронта, говорит он. Но из-за интенсивности боевых действий они его быстро израсходуют. "Тогда они перейдут на "голодный паек". Соответственно, украинской пехоте будет легче обороняться и наносить поражение противнику", — объясняет эксперт.

На территории России действительно очень большие запасы боеприпасов, говорит Пятаков, но их еще нужно доставить войскам на украинском фронте, сначала по железной дороге, а затем — развезти на грузовиках по боевым частям. Над разрушением этой цепочки ВСУ как раз и работают.

"Мы видим, что после уничтожения складов боеприпасов пошли уже удары по российским базам горюче-смазочных материалов, по железной дороге, по мостам, — отмечает эксперт. — И это правильно, потому что усложняет противнику подвоз новых боеприпасов".

О разрушении железнодорожной инфраструктуры на оккупированной территории сообщали чиновники из Запорожской области. Так, мэр Мелитополя Иван Федоров 3 июля говорил об уничтожении железнодорожного моста возле Любимовки (направление Мелитополь — Токмак), а глава областной администрации Александр Старух заявил 7 июля о разрушении еще одного моста на этом же направлении у сел Новобогдановка и Троицкое.

"Российские склады материально-технического обеспечения (МТО) всегда расположены вблизи железных дорог, поскольку российские военные испытывают серьезную нехватку подразделений МТО, особенно транспортных", — указывает итальянский военный аналитик Томас Тейнер.

Он описывает схему поставки боеприпасов российским войскам на фронте так: на территории РФ грузят 2-4 тысячи тонн боеприпасов, везут в Украину, складируют, затем вручную перегружают на машины и развозят на передовые позиции. Соответственно, теперь, чтобы обезопасить свои склады от украинских ракет, российские войска вынуждены будут делать их дальше от линии фронта — на расстоянии 90-100 км. Это означает, что перевозка боекомплекта, топлива и продовольствия к передовым позициям будет отнимать больше времени и сил.

Кроме того, именно такие растянутые на десятки километров колонны грузовиков будут желанной целью для ВСУ. Как их можно атаковать, было видно в феврале-марте во время боев в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Минобороны России сообщения о нападениях на свои склады не комментировало.

Чем наносили удар?

"Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии", — заявляет украинский президент Владимир Зеленский.

Он также прямо указывает на то, что столь успешные действия связаны с тем, что "наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия". Речь идет об оружии, которое получила Украина от западных партнеров.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что долгожданные системы залпового огня HIMARS прибыли из США на украинский фронт.

Эти мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км. При определенных условиях и при использовании определенного типа ракет — и до 300-400 км. Но Украине такие ракеты не передали.

Вашингтон в июне заявлял о передаче Украине четырех установок HIMARS.

Но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Wall Street Journal в начале июля сообщил о девяти HIMARS и "подобных системах залпового огня, предоставленных США и их союзниками" (очевидно, подразумеваются также британские установки MLRS М270), которые сейчас действуют в Украине со "смертоносным" эффектом. По его словам, российские войска "беззащитны перед ними" и "очень этим обеспокоены".

Специалист по артиллерии Петр Пятаков указывает, что у Украины были также советские системы, чтобы бить на такую ​​глубину в тыл противника. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах "Точка-У" и реактивных системах залпового огня "Смерч".

"Но их было очень мало. Поэтому их использовали уже в таких "экстремальных" случаях. Плюс есть определенные технические проблемы с теми же "Смерчами". У них точность ниже, одной ракетой ты не попадешь по цели, то есть туда надо дать "пакет" (снарядов)", — объясняет он.

Точность и качество попадания по российским складам и базам указывает именно на работу западного оружия. Например, ракета с HIMARS имеет GPS-наведение и может точно и мощно бить по небольшим целям, таким как штаб войск противника или углубленный командный пункт. "Это как "Жигули" и "Мерседес", — сравнивает советские и американские ракетные системы специалист.

Не удивительно, что именно HIMARS стали теперь едва ли не основной мишенью для российского "высокоточного оружия".Минобороны России уже заявило, что уничтожило две подобные установки в Донецкой области 5 июля. Украинский генштаб назвал это фейком.

"Системы HIMARS и их аналоги уничтожают противника и наносят удары по российским целям, которые раньше были недостижимы. Однако для серьезного контрнаступления нужно еще больше такого оружия", — указывает Алексей Данилов.