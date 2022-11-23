В Иерусалиме в утренний час пик произошло два взрыва на автобусных остановках, расположенных на въездах в город. Это первая подобная атака в Израиле за много лет, полиция квалифицировала случившееся как теракт.

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Как пишет The Times of Israel, первый взрыв произошел около 7:00 на остановке в районе Гиват-Шауль — там находится основной въезд в Иерусалим. Примерно через полчаса взрывное устройство сработало у другого въезда в районе Рамот.

По предварительной оценке полиции, у обеих остановок были оставлены сумки с почти идентичными взрывными устройствами, которые были активированы дистанционно.

"Это структура атаки, которую мы не видели уже много лет", — заявил посетивший место происшествия комиссар израильской полиции Коби Шабтай. Он призвал местных жителей проявлять бдительность и заверил, что его подчиненные уже проверяют другие остановки и людные места.

К моменту публикации новости никто не взял на себя ответственность за атаку. Однако агентство Associated Press отмечает, что взрывы приветствовал официальный представитель движения ХАМАС. "Оккупация пожинает плоды своих преступлений и агрессии против нашего народа", — заявил Абд аль-Латиф аль-Кануа.

Взрывы на автобусных остановках произошли на фоне обострения палестино-израильского конфликта в последние месяцы. После серии атак палестинцев, в результате которых погибли 19 человек, израильские военные провели рейды на Западном берегу Иордана. По подсчетам Associated Press, всего с начала года было убито 130 палестинцев.