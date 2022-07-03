Взрывы в Белгороде: погибли три человека, разрушено 11 домов

В ночь на 3 июля в Белгороде, который находится рядом с границей России и Украины, прогремело несколько взрывов, сообщают СМИ и очевидцы.

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В Белгороде частично разрушено 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пять частных домов разрушено полностью. Сообщается о трех погибших и четырех пострадавших, среди них ребенок 10 лет.

Погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще четыре человека пострадали, из них двое доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии.

В соцсетях публикуют кадры, на которых, предположительно, видны следы работы ПВО над городом.

"Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков.