Утром 16 августа на севере аннексированного Крыма прогремели взрывы. На видео, распространившихся в соцсетях, можно увидеть сильный взрыв и столб серого дыма, а также последующие взрывы меньшей силы с разлетом огненных частей. В российском минобороны назвали произошедшее диверсией.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным ведомства, пострадал склад военного назначения в районе Джанкоя.

"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Громкие разрывы слышны на большом расстоянии, сообщают местные жители.

Взрывы произошли в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя. В минобороны сначала объяснили случившееся возгоранием на складе боеприпасов. Оно произошло на территории обвалованной площадки их временного хранения в воинской части, заявили в ведомстве.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что оккупированный Крым — это "не о туризме, а о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров".

По словам назначенного Москвой главы Крыма Сергея Аксенова, есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочное ранение, а другого "придавило стенкой". Их жизни, по его словам, ничего не угрожает.

Около двух тысяч человек эвакуировали из пятикилометровой зоны ЧП, есть повреждения жилых домов, заявил Аксенов.

Издание "Крыминформ" написало, что речь идет о двух взрывах в Крыму: пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. По свидетельствам очевидцев, взрывы действительно прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе, пишет УНИАН.

В агентстве сообщают, что в экстренных службах эту информацию подтверждают.

Официальных комментариев по поводу двух взрывов ни от российских, ни от украинских властей пока не было.

Неделю назад, 9 августа, взрывы произошли в поселке Новофедоровка Сакского района. В результате погиб один человек и еще семеро были ранены.