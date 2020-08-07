Взявший заложников в банке во французском Гавре сдался полиции
Foto: AFP/Scanpix

В одном из банков в центре Гавра вооруженный мужчина взял шесть человек в заложники. Полиция вступила в переговоры с ним. Захватчик начал отпускать заложников и в итоге сдался. У него выявлены психические расстройства.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вооруженный мужчина, взявший в заложники шесть человек в отделении банка в городе Гавр на севере Франции, через несколько часов сдался полицейским. Все заложники на свободе, их жизням ничто не угрожает, заверил министр внутренних дел Жеральд Дармаден в четверг, 6 августа.

Инцидент произошел в центре города ранним вечером. На место происшествия прибыли спецотряд полиции из Парижа, а также специалисты по разминированию, поскольку захватчик заявлял, что у него есть взрывчатка. Район был оцеплен. Стражи порядка вступили в переговоры с 34-летним захватчиком, после чего он начал отпускать заложников по одному.

Мужчина арестован, у него выявлены психические расстройства, заявил представитель местной полиции. Он не подтвердил обнародованную СМИ информацию о требованиях захватчика. По сведениям французских средств массовой информации, мужчина был известен властям из-за инцидентов с похищениями людей и нарушений, связанных с огнестрельным оружием.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах