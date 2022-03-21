Wall Street Journal: США делятся с Украиной своими запасами советских средств ПВО
Foto: EPA/Scanpix/LETA

США отправляют в Украину собственные экземпляры систем ПВО советского производства, в том числе "Осу" (натовское обозначение — SA-8 Gecko), приобретенные в разное время для изучения и обучения своих военных, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в США.

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"Оса" — во многом устаревший зенитно-ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1970-е годы. Его преимущество заключается в том, что он состоит на вооружении ВСУ и хорошо знаком украинским военным.

США в разное время приобретали образцы советских систем ПВО. В 1994 году, пишет Wall Street Journal, они даже сумели тайно, через посредника купить в Беларуси передовую по тем временам систему С-300.

Многие из этих образцов хранятся в арсенале Редстоун в штате Алабама. Часть из этой коллекции передали Украине — но не С-300, рассказали источники газеты.

У Украины имеются комплексы С-300, но в недостаточном количестве. США в последние дни пытались уговорить европейские страны, у которых есть это оружие, передать их Украине, но те просят предоставить замену, к чему США не готовы.

По данным Wall Street Journal, Германия и Нидерланды готовы разместить в Словакии свои системы Patriot американского производства вместе с военнослужащими, чтобы та, в свою очередь, могла отдать С-300 Украине.

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BBC News Русская служба:

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