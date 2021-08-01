Welt am Sonntag сообщил о предстоящем суде над экс-охранником Заксенхаузена

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.

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Спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны в Германии состоится новый процесс над бывшим нацистом, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. Осенью перед судом предстанет 100-летний экс-охранник бывшего концлагеля Заксенхаузен, пишет издание в воскресенье, 1 августа.

По данным издания, земельный суд в городе Нойруппин в федеральной земле Бранденбург принял к рассмотрению обвинительное заключение против бывшего нациста, который работал в концлагере с января 1942 года по февраль 1945-го.

Как ожидается, процесс начнется в октябре. С учетом возраста обвиняемый будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов, пишет далее газета, ссылаясь на председателя суда Франка Штарка (Frank Stark).

Адвокат о необходимости судов над престарелыми нацистскими преступниками

Адвокат Томас Вальтер (Thomas Walter), который будет представлять в суде интересы одного из соистцов, указал на необходимость подобных процессов, несмотря на престарелый возраст предполагаемых преступников. "Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", - отметил он.

Заксенхаузен, располагавшийся в Ораниенбурге к северу от Берлина, был открыт в 1936 году и с 1938-го, среди прочего, выполнял функции административного центра среди всех нацистских концлагерей. За годы до освобождения концлагеря Красной армией в апреле 1945 года через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе, в результате проводившихся на них медицинских экспериментов.