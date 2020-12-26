WhatsApp с нового года не будет работать на некоторых смартфонах
Foto: Reuters/Scanpix

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, пишет The Mirror.

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Как сообщает издание, приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах. Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них — iPhone 4 и более ранние модели.

Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.

Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.

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