Компания Google обнародовала результаты своего ежегодного рейтинга самых популярных поисковых запросов по всему миру "Year in Search" ("Год в поиске"). Оказалось, что в 2022-м пользователи сервиса чаще всего забивали в строку поиска слово Wordle — название онлайн-игры со словами. На рейтинг Google повлияло и главное событие уходящего года — война, развязанная Россией против Украины.

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Игру Wordle, которую программист Джош Уордл выпустил в 2021 году и позже продал газете New York Times, пользователи искали чаще всего.

В Wordle можно сыграть только раз в день. Задача игрока — угадать слово из пяти букв. Каждый день это новое слово, одинаковое для всех пользователей в мире. У каждого пользователя есть шесть попыток, чтобы угадать "слово дня". Сыграть в нее можно всего в течение нескольких минут.

Эта игра стала настолько популярной, что повлияла и на другие категории поискового рейтинга Google. Семь из десяти самых распространенных запросов 2022 года — ответы из Wordle, в том числе такие английские слова их пяти букв, как "cacao", "homer", "canny", "foray", "trove", "saute" и "tacit".

Правила Wordle

Игроки начинают с попытки назвать любое слово из пяти букв.

Если в нем есть какие-либо буквы, присутствующие в загаданном авторами слове, но не в том месте, они становятся желтыми.

Если эти буквы оказались в верном месте, они становятся зелеными.

Если в слове их нет, они становятся серыми.

Политика и не только

Английское слово "Украина" (Ukraine) стало третьим по популярности поисковым запросом по всему миру.

А в списке людей, которых в мире гуглили чаще всего, президент России Владимир Путин занял четвертую позицию.

Сами за себя также говорят результаты рейтинга самых популярных поисковых запросов среди пользователей Украины. В 2022-м самым популярным поисковым термином здесь была "карта воздушных тревог".

По именам украинцы чаще всего искали советника офиса президента Алексея Арестовича, Владимира Путина и кума российского президента Виктора Медведчука, который был арестован по обвинению в государственной измене, а позже выдан в Россию во время обмена военнопленными.

В рейтинге мировых новостей, которыми пользователи Google, интересовались больше всего, на первом месте также оказалась Украина, а на втором — смерть британской королевы Елизаветы II. Третье место в этой категории занял поисковый запрос "результаты выборов" (election results), четвертое "номера Powerball" (Powerball numbers, то есть результаты американской лотереи), а пятое — "оспа обезьян" (monkeypox, недавно переименованная ВОЗ в mpox).

Наиболее популярной в поиске знаменитостью стал Джонни Депп — летом 2022-го он попал в заголовки новостей в связи со скандальным судом с бывшей женой Амбер Херд, которую он обвинял в клевете.

На втором месте в мировом рейтинге оказался актер Уилл Смит — этим он, вероятно, может быть благодарен скандалу во время церемонии вручения "Оскаров", на которой он в прямом эфире влепил пощечину комику Крису Року, отпустившему неудачную шутку в адрес его жены.

Список самых популярных поисковых запросов в Google среди российских пользователей в этом году не обнародован.