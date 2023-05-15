WP: Пригожин предлагал ВСУ уйти из Бахмута в обмен на то, что он раскроет позиции российских войск

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Киеву сделку: в обмен на вывод украинских войск из-под Бахмута он обещал передать информацию о местах дислокации российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них. Об этом пишет газета The Washington Post, изучившая очередные документы из утечки Пентагона.

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Как утверждается в документах, это предложение Пригожин в январе 2023 года передал через своих знакомых в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с которыми он поддерживал связь в ходе войны. Помимо разговоров по телефону, Пригожин лично встречался с офицерами ГУР в некой африканской стране, пишет The Washington Post.

Какие позиции Пригожин предлагал раскрыть, не уточняется.

Два украинских чиновника анонимно подтвердили The Washington Post, что Пригожин "неоднократно" проводил беседы с ГУР Украины. В Киеве не согласились на предложение относительно Бахмута (по словам одного из источников, оно озвучивалось несколько раз), так как, уверяют собеседники издания, не доверяют основателю ЧВК "Вагнер". В Вашингтоне также сомневаются в искренности Пригожина, рассказал газете анонимный американский чиновник.

В интервью The Washington Post, которое вышло 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг прямо контакты с Пригожиным. "Это вопрос [военной] разведки", — сказал он. Вскоре после выхода интервью газета убрала с сайта этот фрагмент — однако, после выхода статьи, посвященной январскому предложению Пригожина, его вернули.

Пригожин в феврале и в мае вступал в публичную конфронтацию с Минобороны России, обвиняя ведомство в недостаточных поставках боеприпасов для отрядов ЧВК Вагнера под Бахмутом. Источники "Медузы", близкие к администрации президента, предполагали, что подобное поведение может быть вызвано тем, что Пригожин дал личное обещание президенту России Владимиру Путину взять Бахмут, а теперь рискует "сорвать дедлайн".

По данным источников "Медузы", пропагандисты в государственных СМИ уже получили из Кремля "предупреждение", что если Пригожин и дальше продолжит критиковать Минобороны РФ и рассказывать о "неудачах на фронте", то в публикациях его следует "позиционировать как предателя". The Washington Post также утверждала, что Минобороны РФ готовило кампанию с публичной критикой Пригожина, но не смогло ее организовать.

Сам Пригожин после выхода интервью Зеленского в ответ на просьбу "подтвердить встречу с [главой ГУР] Кириллом Будановым или представителями ГУР в Африке" сказал: "Да, конечно, могу подтвердить эту информацию, нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб: мы с Будановым до сих пор находимся в Африке". После публикации новой статьи о якобы имевшем место предложении выдать позиции российских войск в обмен на Бахмут он заявил, что журналистам "надо было еще немножко потрудиться и сделать скриншоты с телефона" в подтверждение того, что он якобы в дружеской манере общается с Будановым.