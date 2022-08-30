WP: Россия получила беспилотники из Ирана для боев в Украине

Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины, пишет в понедельник, 29 августа, американское издание The Washington Post (WP).

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Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с соответствующим грузом еще 19 августа, уточняется в публикации WP.

Многочисленные сбои в работе

По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.

Как следует из слов пожелавших остаться анонимными представителей американских спецслужб, после первых проведенных тестов российские военные остались "недовольны", так как некоторые иранские беспилотники оказались непригодны к использованию. При этом в США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.

Укрепление связей Москвы и Тегерана

Между тем, 19 июля президент России Владимир Путин встретился в Тегеране с главой Исламской Республики Эбрахимом Раиси. Россия рассматривает Иран как потенциального поставщика оружия, который также мог бы поделиться опытом в деле обхода санкций и экспорта нефти в условиях ограничений.

Ранее, 16 июля, медиакомпания CNN сообщала, что правительственная делегация РФ дважды посещала в Иране аэродром Кашан, чтобы осмотреть беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поставки которых Москва обсуждает с Тегераном. Представители России изучали иранские беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые можно оснастить высокоточными ракетами, рассказали собеседники CNN.

Незадолго до того советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение".