WP: США на саммите НАТО изучали возможность отозвать приглашение Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чиновники США на саммите НАТО рассматривали возможность отказаться от "приглашения" Украины в альянс в коммюнике после публичной критики со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

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Высказывания украинского лидера привели делегацию из Соединенных Штатов в ярость, уточняет один из собеседников WP. По данным издания, высокопоставленные участники саммита вели неофициальные переговоры о возможной реакции НАТО и в итоге договорились, что сохранят согласованные формулировки коммюнике.

Зеленский утром 11 июля раскритиковал страны Североатлантического альянса за "слабость" из-за неопределенности по вступлению Украины в НАТО.

Глава украинского государства отметил, что тем самым сохраняется "возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией". Москва получает "мотивацию и дальше продолжать свой террор", подчеркнул украинский президент.

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