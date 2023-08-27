WP: США не думают о компромиссе с Путиным и могут поставить Киеву реактивные кассетные снаряды

Влиятельный обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус (которому, кстати, запретили въезд в Россию в ответ на западные санкции) в очередной колонке рассказывает об итогах своих разговоров с представителями администрации Байдена о ходе украинского наступления.

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Вот наиболее интересные моменты:

- Вашингтон постоянно, откровенно и детально обсуждает с украинским командованием "уроки" из наступления, которое развивается намного медленнее, чем планировалось. Иногда эти разговоры сопровождаются взаимными претензиями.

- Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы на несколько направлений. По одной из американских оценок, ВСУ расстреляли уже 2 млн снарядов натовского калибра 155 мм с начала их поставок. При этом американские военные признают, что никто из них не имеет личного опыта войны такой интенсивности, сравнимой с Первой мировой.

- Подобные замечания уже не раз просачивались в американские СМИ, но в администрации не считают, что война вступила в патовую ситуацию. ВСУ вряд ли достигнут Азовского моря до зимы, так что перерезать сухопутный маршрут с российской территории в Крым, но еще вполне могут успеть преодолеть первую и вторую российские линии обороны и затем направиться на запад и восток от места прорыва в тыл обороняющейся российской армии.

- Также в Вашингтоне "на всех уровнях американской власти в последние дни", как пишет Игнатиус, никто не считает нужным искать, как выражаются, американские дипломаты "съезды" (off-ramps) с дороги войны — компромиссы с Россией, вероятно, ценой уступок со стороны Украины. Напротив, там говорят о стратегическом терпении и необходимости продолжать поддерживать Украину и в следующем году.

"В Вашингтоне есть растущая поддержка предоставления, например, реактивных кассетных боеприпасов, которые могут наносить удары на большую глубину, чем варианты для ствольной артиллерии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", — пишет Игнатиус (он не упоминает в этом контексте, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов вызвало критику даже в Демократической партии).

- Ракеты ATACMS — боеприпасы к HIMARS с дальностью около 300 км, которые давно просит Украина — Вашингтон по-прежнему поставлять не намерен, главным образом потому, что у него самого их мало и считается, что они нужны для потенциального конфликта с Китаем.

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- Американские военные также считают, что ВСУ слишком полагаются на разведку с помощью дронов и предлагает активнее задействовать наземные разведывательные группы. Второе предложение — дать большую самостоятельность нижним чинам. По словам источников журналиста, на эти предложения украинское командование реагировало позитивно.

- В Вашингтоне ожидают, что количество украинских атак по собственно российской территории будет нарастать. При этом администрация Байдена по-прежнему официально заявляет, что она эти атаки не поощряет и не поддерживает.