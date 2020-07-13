WP: Трамп допустил 20 тысяч ложных и неверных утверждений в своих выступлениях

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации в 2017 году сделал более 20 тысяч сообщений, не соответствующих действительности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных The Checker. Сервис проанализировал высказывания президента на митингах, в интервью журналистам и записи в микроблоге Twitter.

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Эксперты отмечают, что концентрация лжи в словах Трампа возрастает. Если в начале своего президентского срока он допускал меньше пяти неточностей и ложных утверждений в сутки, то теперь — больше 20 таких высказываний за день.

По данным The Washington Post, недостоверные высказывания президента касались пандемии коронавируса, его собственного импичмента и смерти после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, журналисты обращают внимание на высказывание Трампа о том, что именно он настоял на использовании Национальной гвардии для подавления беспорядков в Сиэтле. Однако местные чиновники заявляют, что действовали самостоятельно, передает радио "Свобода".

Кроме того, как пишет The Washington Post, Трамп обвиняет в "шпионаже" своего предшественника Барака Обаму: мол, Обама вел слежку за его предвыборным штабом. Однако президент основывается на небольшом количестве фактов или вообще делает это без доказательств.

По подсчетам The Checker, чаще всего Трамп искажал информацию об американской экономике. 360 раз президент говорил, что экономика США в годы его правления достигла небывалых высот не только в американской, но и в мировой истории. И это при том, что она перенесла сильнейший удар из-за пандемии коронавируса, промышленный сектор переживает рецессию, а товарообмен снижается из-за начатых Трампом торговых войн.

Второй по важности темой для Трампа, судя по количеству произнесенных им лживых и неверных утверждений, стало строительство стены на границе с Мексикой. 261 раз глава государства заявлял, что эта стена строится. На крупнейший инфраструктурный проект были выделены миллиарды долларов из военного бюджета, а также из средств, предназначенных для борьбы с распространением наркотиков.

Однако Конгресс отказался финансировать строительство стены, и работы на границе фактически свелись к замене старых заграждений на новые, которые тоже не являются непреодолимыми для контрабандистов, как любит говорить Трамп.

210 раз Трамп говорил, что благодаря ему в США разработан план по рекордному в истории страны снижению налогов. В действительности, проект Трампа предусматривает снижение налогов на 0,9% ВВП, а в период правления президента Рональда Рейгана налоги были снижены на 2,9%.

Больше всего неточностей за день — более 60 — глава Белого дома допустил во время интервью с прессой 9 июля.

The Checker также подсчитал, что почти 500 раз Трамп использовал тавтологию в своих речах, повторяя одно и то же утверждение по три раза и больше.

Ранее Трамп неоднократно обвинял The Washington Post и другие американские издания в публикации фейковых новостей.