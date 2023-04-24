WP: украинская разведка собиралась 24 февраля нанести удары по территории РФ, но поменяла планы по просьбе США

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собиралось нанести удары по объектам на территории России в годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ. Об этом, пишет The Washington Post, стало известно из утечки секретных документом Пентагона и американской разведки.

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, говорится в одном из документов, отдал приказ "быть готовыми к массированным ударам 24 февраля… всем, что есть у ГУР". В частности, по данным американской разведки, планировалась акция в Новороссийске — удар хотели нанести с моря и использовать тротил.

Документ, в котором говорится, что Буданов проинструктировал офицера ГУР о такой акции, датирован 13 февраля. В этот день Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Россию, пишет The Washington Post, отмечая, что нет данных о том, что эти события связаны.

22 февраля, следует из рассекреченных документов, "ГУР по просьбе США согласилась поменять планы" и не наносить удары по территории России в годовщину начала полномасштабной войны. Кто именно вмешался и как удалось убедить руководство украинской военной разведки, в документах не уточняется.

Как пишет The Washington Post, произошедшее позволяет сделать два вывода. Первый — США, чтобы избежать прямого конфликта с РФ, пытаются удержать Украину от ударов по территории России, особенно с применением полученных от западных союзников вооружений, опасаясь, что Кремль решит использовать ядерное оружие. Второй — западные разведки прослушивают переговоры Буданова. Главу ГУР, отмечает издание, это вряд ли удивит. Он сам говорил в интервью The Washington Post, что включает музыку или "белый шум" в кабинете, чтобы затруднить прослушку.

Ни Буданов, ни представители властей США рассекреченные документы о планировавшихся 24 февраля акциях украинской разведки не прокомментировали.