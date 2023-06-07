WP: Вашингтон еще год назад знал о планах Украины атаковать "Северный поток"

За три месяца до диверсии Белый дом получил от союзника информацию о подготовке Киевом нападения на "Северный поток". Операция готовилась под непосредственным руководством Залужного, сообщило издание The Washington Post.

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Администрация президента США за три месяца до диверсии на "Северных потоках" получила от европейского союзника сведения о том, что украинские военные планировали атаку на газопроводы под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила во вторник, 6 июня, газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в сеть в результате масштабной утечки.

Согласно этим документам, атака на "Северный поток" в известный Вашингтону срок не состоялась, но зафиксированные впоследствии взрывы произошли достаточно близко по времени. Подробности предполагаемого плана атаки были собраны разведслужбой одной из европейских стран и переданы ЦРУ год назад. ЦРУ поделилось документом с Германией и другими европейскими союзниками. Доклад разведки базировался на информации, полученной от источника в Украине. Он содержит некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, которые могут связывать официальный Киев с атакой на "Северные потоки", отмечает WP.

В отчете говорится, что операцией должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал, что, как пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Киева к нападению, которое могло вызвать возмущение на Западе и поставить под угрозу поддержку Украины. Это особенно касалось Германии, которая перед войной получала половину природного газа из России и долгое время отстаивала проект "Северного потока".

Планы атаки на газопровод

По сведениям WP, операцию планировалось провести сразу после крупных военно-морских учений западных стран в Балтийском море, проходивших в июне 2022 года. Как сообщил тогда украинский источник, вызывавший доверие у западной разведки, шестеро украинских спецназовцев с фальшивыми паспортами должны были арендовать яхту, чтобы добраться до места назначения, а затем с водолазным снаряжением опуститься на дно к газопроводу и заминировать его. Но в итоге операция была "приостановлена" по причинам, которые остаются неясными.

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Как позднее установили германские следователи, неизвестные осуществили примерно такой же план, но только в сентябре. В то же время, как пишет WP, имеются и отличия. В частности, согласно отчету, нападение планировалось лишь на "Северный поток", но не на "Северный поток — 2". Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные пока не установлены. Россия заявляет, что в аварии заинтересованы США и их союзники. В ряде западных СМИ появлялись сообщения, что взрывы могла организовать проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Американские СМИ, в свою очередь, писали, что у разведки США нет доказательств, указывающих на причастность России к диверсии.