WSJ: Абрамович может стать посредником на переговорах с Россией, поэтому Зеленский просит Байдена не подвергать олигарха санкциям
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на The Wall Street Journal.

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Издание сообщило, что Зеленский обратился к Байдену во время недавних телефонных переговоров. По мнению президента Украины, Абрамович может поспособствовать успеху в переговорах с Россией.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Абрамович уже выступает в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. "Я могу подтвердить, что с Романом связывалась украинская сторона и просила о поддержке. С тех пор он старается помогать", — рассказал пресс-секретарь олигарха.

В течение марта Великобритания и Европа ввели санкции против Абрамовича. Его активы на территории стран заморожены, а въезд в ЕС и Британию запрещен.

До этого олигарху пришлось продать футбольный клуб "Челси". Он был владельцем команды 19 лет. Абрамович сообщил, что пожертвует все деньги, вырученные от продажи, в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в боевых действиях в Украине.

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