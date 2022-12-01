WSJ: Евросоюз установит потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Еврокомиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить ценовой потолок на нефть из РФ на уровне 60 долларов (57,2 евро) за баррель.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ограничение должно вступить в силу 5 декабря вместе с утвержденным ранее эмбарго ЕС на импорт сырой российской нефти по морю. Если компании, импортирующие топливо из РФ, будут покупать его по цене свыше максимальной, они потеряют доступ к страховым и брокерским услугам в Евросоюзе.

Предполагается, что к ценовому потолку также присоединяться страны "Большой семерки" (из неевропейских стран в нее входят США, Канада и Япония), а также Австралия. Ограничения начнут действовать на следующей неделе, установленную максимальную цену в случае необходимости будут корректировать.

Предлагаемое значение в 60 долларов существенно ниже нынешних котировок — например, нефть марки Brent стоит около 88 долларов (83,8 евро) за баррель. С другой стороны, российская нефть торгуется с существенной скидкой: так, топливо марки Urals накануне стоило 48 долларов (45,7 евро) за баррель.

Ограничение цены на российское топливо — одна из мер, принимаемых странами Запада для сокращения доходов РФ, которые идут для финансирования вторжения в Украину. Кремль уже пообещал отказаться от продажи энергоресурсов странам, которые введут ценовой потолок или иные подобные ограничения.