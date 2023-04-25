За последние полгода Иран отправил в Россию около 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники на Ближнем Востоке.

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По данным издания, вооружение поставляется российскими кораблями через Каспийское море. Последняя партия, о которой стало известно журналистам, отправилась из Ирана в начале марта 2023 года. По словам источников газеты, тогда на борту российского грузового судна "Расул Гамзатов" находилось около двух тысяч артиллерийских снарядов.

Газета отмечает, что после разгрузки в порту Астрахани судно вернулось в Иран, после чего снова отправилось в Россию в конце марта.

Ранее об иранских поставках боеприпасов в Россию сообщал телеканал Sky News. По его данным, в январе 2023 года из иранского порта в РФ отправились грузовые корабли "Муса Джалиль" и "Бегей", на борту которых находились около 200 транспортных контейнеров с оружием. Эта поставка, по данным источника Sky News, включала 100 миллионов патронов, около 300 тысяч снарядов, в том числе для ракетных и артиллерийских установок, гранатометов, минометов и пулеметов, а также около 10 тысяч бронежилетов и касок. Эксперты, с которыми общались журналисты, посчитали эти значения завышенными.

Осенью 2022 года стало известно, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар". В начале марта газета Financial Times писала, что Россия пока воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.