WSJ: контрнаступление Украины продвигается медленно, но по плану

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников и западных аналитиков.

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Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

Украинские власти говорят, что у них нет ни вооружения, ни живой силы для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого, военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Издание цитирует советника президентского офиса Алексея Арестовича, который описывает стратегию Киева как "систематическое перемалывание путинской армии". По его словам, силы Киева работают над тем, чтобы "выявить систему материально-технического снабжения [армии] и уничтожить ее с помощью артиллерии и установок HIMARS", - этот процесс может занять время.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ждет массированной атаки Украины. "Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он, подчеркнув, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.