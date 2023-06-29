мали вагнер
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти РФ решили взять под свой контроль наемников ЧВК "Вагнер", находящихся в странах Ближнего Востока и Африки, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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По данным WSJ, вскоре после того, как Евгений Пригожин объявил о прекращении "марша справедливости" на Москву, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК "Вагнер" больше не будет самостоятельно действовать в арабской стране. Источник американского издания расскзал журналистам, что наемникам приказали прибыть на российскую военную базу в Латакии, и они подчинились этому требованию.

Высокопоставленные чиновники МИД РФ, как пишет WSJ, также провели телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой — его личной охраной, в числе прочих, занимается ЧВК "Вагнер". По словам источника, Москва заверила Туадеру, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу наемников в африканской стране.

Также журналисты WSJ обратили внимание, что самолеты МЧС России после бунта вагнеровцев летали из Сирии в Мали и обратно. Вероятно, рейсы были связаны с деятельностью в этой стране наемников Пригожина, которые уже несколько лет помогают местному правительству бороться с повстанцами.

Советник президента Мали по безопасности Фиделе Гуанджика публично заявил, что вопрос "Вагнера" — внутреннее дело России. "Если Москва решит прислать нам "Бетховена" или "Моцарта", мы их получим", — сказал Гуанджика он газете Financial Times.

По данным WSJ, за пределами России и зоны боевых действий в Украине находятся около 6 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". В частности, они были отправлены во многие африканские страны, где помогают Кремлю укрепить собственное влияние. В последние годы сообщалось о присутствии ЧВК "Вагнер", в том числе, в Ливии, Судане и Мозамбике. Во многих государствах правозащитники фиксировали нарушения прав человека со стороны наемников, в том числе внесудебные казни.

О том, что "российские военные инструкторы" продолжат работать в Африке, спустя несколько дней после мятежа Пригожина заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не уточнил, что речь идет именно о ЧВК "Вагнер", но отметил, что власти ЦАР и Мали обращались к структурам Пригожина с просьбой "обеспечить безопасность их руководства".

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