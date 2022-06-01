WSJ: нефть из России попадает в США вопреки эмбарго
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По данным издания, сырую нефть перерабатывают в Индии и потом отправляют в США. Также танкеры отключают геолокацию и переливают топливо с одного судна на другое.

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Нефтяные трейдеры нашли несколько способов обойти введенный американскими властями еще в начале марта запрет на импорт российской нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.

В частности, американские трейдеры при совершении сделок с бензином и другими продуктам переработки умалчивают, что в процессе их изготовления использовали сырую нефть из России. Например, в мае груз такого топлива прибыл морем в Нью-Йорк и Нью-Джерси с индийских нефтеперерабатывающих заводов. Издание обращает внимание, что поставки российской нефти в Индию в последние недели выросли более чем в 20 раз.

Также, по данным The Wall Street Journal, российскую нефть перекачивают с одного судна на другое в Средиземном и Черном морях, а также у побережья Западной Африки. Резко выросло количество судов, перевозящих российскую нефть, которые отключили свое GPS-оборудование. Это позволяет впоследствии солгать о происхождении груза и обойти санкционные ограничения.

Президент США Джо Байден объявил о введении ограничительных мер еще 8 марта, запрет коснулся сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля из России. В конце мая страны Евросоюза согласовали эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, поставляемые по морю.

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