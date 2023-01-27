WSJ: Роль Абрамовича в переговорах между Путиным и властями Украины ослабла
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший неофициальное участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает делать это. "Но это не та роль посредника, которая была у него в первых раундах переговорного процесса", — объяснил в комментарии The Wall Street Journal советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По информации The Wall Street Journal, с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он излагает Путину позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны.

Однако украинские и западные чиновники заявили The Wall Street Journal, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Сейчас его роль сводится к переговорам по обмену пленными или "зерновой сделке".

Против Абрамовича ввели санкции Великобритания, ЕС и Канада, однако США не сделали этого — причем, по информации СМИ, именно по просьбе Украины. В санкционные списки Украины Абрамовича не так давно включили, но действие санкций приостановлено до завершения обмена пленными.

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