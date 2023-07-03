WSJ: Российские шпионы используют Бразилию как прикрытие
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бразильские власти обеспокоены тем, что их страна превратилась в перевалочный пункт для российских шпионов, проникающих на Запад. Об этом пишет в воскресенье, 2 июля, издание The Wall Street Journal (WSJ).

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По данным издания, бразильские власти уверены, что в мире действуют российские шпионы, прикрывающиеся паспортами этой страны. Начато расследование, поводом которого стали несколько случаев задержаний в западных странах россиян с бразильскими документами. В частности, осенью 2022 года прибывший из Бразилии в Норвегию ученый с целью стажироваться в местном университете оказался, по данным норвежской полиции, не бразильским ученым, а российским разведчиком.

Другой известный случай — попытка поступления на работу в Международный уголовный суд в Гааге студента из Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, который оказался гражданином России Сергеем Черкасовым.

WSJ констатирует, что в Бразилии система получения документов таит в себе пробелы, которыми могут воспользоваться иностранные разведчики. Так, бразильский паспорт, по данным издания, можно получить только на основании свидетельства о рождении.

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