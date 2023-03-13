WSJ: Си Цзиньпин планирует созвониться с Зеленским после переговоров с Путиным на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после своей поездки в Россию на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Китайский и украинский лидеры не общались с начала полномасштабного российского вторжения, отмечает издание.

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Ожидается, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится в онлайн-формате. В заметке The Wall Street Journal говорится, что председатель КНР "рассматривает" возможность посещения других европейских стран в рамках своего визита в Россию, однако пока что окончательный маршрут не подтвержден.

Министерство иностранных дел КНР не ответило на запрос журналистов о комментарии.

Последний раз лидеры Китая и Украины общались в начале января 2022 года, по телефону поздравив друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину официальные Пекин и Киев не сообщали о контактах на высшем уровне.

О том, что на следующей неделе Си Цзиньпин собирается посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным, ранее также со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило агентство Reuters. "Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон", — прокомментировал новость пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав проинформировать журналистов, "когда такая готовность будет".

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план "по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов. Среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — поделился мнением о китайском мирном плане президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению. В свою очередь, Кремль приветствовал инициативу КНР.

The Wall Street Journal обращает внимание, что активизация китайского лидера, старающегося показать себя как глобального миротворца, происходит вскоре после подписания в Пекине соглашения о восстановлении дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном. "Достижение прорыва в Украине было бы более сложной задачей, тем более что обе стороны конфликта считают, что слишком многое еще предстоит решить на поле боя. Ни одна из них не показала намерения прекратить борьбу. Тем не менее Пекин проявляет активную заинтересованность в прекращении конфликта", — пишет издание.