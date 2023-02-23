WSJ: США могут обнародовать данные о военном сотрудничестве Китая и РФ

Белый дом может опубликовать данные, которые касаются возможного военного сотрудничества между США и Китаем. Речь идет о передаче КНР россиянам летального оружия. Об этом в среду, 22 февраля, пишет Wall Street Journal.

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"Китай до сих пор вел себя осторожно и поддерживал Россию в основном закупками ее нефти, но сейчас китайское руководство думает, не отказаться ли от этого подхода", — пишет издание.

Как отмечает издание, власти КНР все больше склоняются к мысли о начале поставок вооружения России.

"В последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что Китай может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение все еще не принято. Прежде китайское руководство проявляло осторожность, однако эта позиция, похоже, меняется", — добавили источники WSJ.

Администрация Джо Байдена пока не приняла окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работает над возможной публикацией информации.

Как известно, ранее американские СМИ заявили со ссылкой на местных чиновников, что Китай рассматривает возможность предоставления России военной помощи.