WSJ: в США задержан танкер с нефтепродуктами из России
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Власти США остановили нефтяной танкер с российскими нефтепродуктами, который вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан 3 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в греческой компании-владельце судна.

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Как пишет портал "Радио свобода", танкер зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. Он перевозил мазут и вакуумный газойль.

Власти США, по данным газеты, не позволили разгрузить танкер. Его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы Соединенных Штатов.

В Vitol заявили, что компания работает четко в соответствии с действующими законами с учетом санкций.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну российских энергоресурсов до 22 апреля.

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