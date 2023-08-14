Военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о контрнаступлении Украины, которое могло бы начаться весной 2024 года, пишет американское издание Wall Street Journal.
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Как отмечает газета, эти планы говорят о растущем осознании того, что без крупного прорыва в рамках нынешнего контрнаступления боевые действия в Украине продлятся еще длительное время.
На Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет начать мирные переговоры к зиме, однако сейчас, по мнению экспертов, вероятность этого невелика, пишет WSJ.
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