"Я делал подкоп? Вырывал пистолет?" Как Навальный судится с колонией

Во Владимирской области прошло первое заседание суда по иску Алексея Навального к своей колонии — он судится с исправительным учреждением из-за того, что его сочли склонным к побегу.

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Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. Суд проходит в городе Петушки, потому что в соседнем Покрове, где отбывает наказание Навальный, суда нет вовсе.

Главная претензия политика — в том, что он стоит на учете как склонный к побегу. Этот статус налагает дополнительные — и довольно мучительные — ограничения на осужденного.

"Попробуйте завести себе будильник восемь раз за ночь"



Согласно иску Навального, который зачитала судья, с прибытия в колонию и до 18 апреля Навального будили сначала каждый час, а потом — четыре раза за ночь.

Как объяснил адвокат Вадим Кобзев, Навальный просыпался от ежечасных проверок только первый месяц жизни в колонии №2 — до 30 марта. 25 марта адвокаты стали жаловаться на это, после чего Навального стали проверять не восемь, а четыре раза за ночь, как и положено по инструкции, причем делать это тихо — он смог спать непрерывно. В суде они оспаривают прежде всего поведение сотрудников в марте.

"Де-факто я подвергнут наказанию. По своей реализации это фактически пытка, ваша честь, — сказал Навальный в суде, где он присутствовал по видеосвязи. — Попробуйте завести себе будильник восемь раз за ночь, вы двинетесь через неделю!"

"Навальный, мы ваш иск рассматриваем! — напомнила судья. — Не надо переводить на судей".

Приехала в Петушки на суд к Навальному. Он судится с колонией за то, что его поставили на учет как склонного к побегу. "Я взбирался на забор? Я делал подкоп, вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу?" — возмущается Навальный по видеосвязи pic.twitter.com/0mpvdA71j0 — Наташа Зотова (@natashazotova) May 31, 2021

"И самое главное, я подвергнут взысканию. За что? — продолжил Навальный. — Я взбирался на забор? Я делал подкоп. Вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу?"

Как объяснил на заседании представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в колонии Навального поставили на учет просто потому, что он стоял на учете еще в СИЗО. Статус склонного к побегу Навальному присвоили зимой в "Матросской тишине" до перевода в колонию.

Эксперты по системе ФСИН говорили, что постановка на профучет часто используется как способ давления на заключенных.

"Я что, пожизненно склонен к побегу?" — восклицал Навальный, заметив, что в справке о постановке на учет нет сроков.

Представитель ФСИН пояснил, что на профучет ставят на полгода. А через три месяца комиссия может пересмотреть и снять этот статус. Три месяца с приезда Навального в покровскую колонию уже прошло.

"Мне хочется сняться с учета и нормально поспать. Если я вам завтра напишу ходатайство, вы снимете учет?" — спросил политик у сотрудников ФСИН по видеосвязи.

И тут выяснилась бюрократическая тонкость. Навальный сейчас находится не в своей колонии, а в колонии №3 в тюремной больнице. Несмотря на то, что это колония строгого режима, там его проверяют ночью более деликатно, стараясь не разбудить.

Однако, когда политик выбыл из колонии №2, его месяцы на профучете обнулились. А значит, когда Навальный после лечения вернется в свою колонию, ему снова придется ждать три месяца, прежде чем комиссия сможет хотя бы рассмотреть вопрос, снимать с него статус склонного к побегу или нет.

- Так что же мне делать, чтобы меня сняли с учета как можно быстрее? — спросил Навальный.

- Положительно себя вести, — ответил сотрудник ФСИН.

Навальный засмеялся.

"У меня было 24 выговора, а за последний месяц у меня один выговор. Я должен получить справку, что я хороший мальчик? От кого?" — спросил он судью.

"Ваш голос нельзя назвать шорохом!"



В свою защиту сторона ответчика — сотрудники ФСИН — на суде попросили приобщить справку о том, что от других заключенных, отбывающих наказание с Навальным, жалоб о нарушении непрерывного сна не поступало.

"Они не пишут жалобы, потому что боятся, что их убьют, или в ШИЗО закроют, или по УДО не выпустят, — возразил Навальный с экрана. — Они абсолютно подконтрольны администрации. Если завтра все напишут заявления, что это им помогает спать, это все равно ко мне не будет иметь никакого отношения".

В суд вызвали свидетеля — заместителя дежурного в колонии №2 Александра Герасимова. Навальный рассказывал, что ночью сотрудник в полный голос говорил несколько фраз на камеру прямо у его кровати, после чего он просыпался.

Герасимов пояснил, что во время ночных проверок называет на камеру дату, время и имя того, кого проверяют, еще до входа в отряд — то есть не шумит там, где спят заключенные.

"Как часто было такое, что сотрудники меня лучше укутывали одеяльцем и поднимали с пола плюшевого мишку, который, как известно, выдается каждому осужденному? — спросил его Навальный. — Скажите, я во время ваших проверок просыпался?"

"Не всегда, но просыпались вы часто, — не стал спорить Герасимов. — У каждого человека разный сон. У меня, допустим, чуткий сон, я тоже просыпаюсь от каждого шороха".

"Ваш голос нельзя назвать шорохом!" — возразил Навальный.

"Я, когда вас проверяю, ничего не говорю", — настаивал свидетель.

После выступления свидетеля суд объявил перерыв до 2 июня.

Другие иски Навального к колонии



Весной Навальный подал еще два иска к покровской колонии №2. Он оспорил в суде невыдачу книг, которые ему присылают в колонию — в частности, Корана.

Администрация колонии объясняла, что обязана сначала проверить книги на экстремизм. Еще Навальный жаловался, что из газет, которые он выписывает, тюремная цензура вырезала некоторые статьи. Руководство колонии это отрицает.

Коран Навальный все-таки получил, просто в другой колонии — в колонии №3, где находится больница для заключенных. На предыдущем заседании он заявил, что готов примириться с колонией по этому иску — и по иску о газетах тоже, если администрация обещает больше не вырезать оттуда статей.

На прошлой неделе стало известно, что на Навального завели новое дело — об оскорблении судьи, которая зимой осудила политика за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.